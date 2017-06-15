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Первоисточник: www.moetron.com Прямая ссылка на новость:

Сэйю юрийной драмы «Цитрус»

Августовский выпуск журнала Comic Yuri Hime объявил состав сэйю телевизионной экранизации юрийной манги «Цитрус» (Citrus). Актёры перешли в аниме из одноимённой аудиодрамы, за исключением сэйю персонажа Мацури Мизусавы.

Сэйю
Юдзуку Аихара Аяна Такетацу Адзуса Накано в «Кейоне», Кирино Косака в «Моя сестрёнка не может быть такой милашкой»
Мэй Аихара Минами Цуда Юи Фунами в «Юруюри», Иори Ватануки в «Арпеджио воронёной стали»
Харуми Танигучи Юкиё Фудзи Аки Коганей в «Кухне Сомы», Крулцифер Эйнфолк в «Хрониках непобедимого Бахамута»
Химеко Момокино Юрика Кубо Ханаё Коизуми в «Любовь вживую! Проект "Школьный идол"», Локи в «Цеплять девчонок в Подземелье дурно? »
Мацури Мизусава Щиори Изава Маюми Ёщино в «Серебряной ложке», Аи Куноги в «Белой коробке»

Юдзуку Аихара — обычная старшеклассница, которая только и думает, что о моде, веселье да тусовках с друзьями. Но в один не совсем прекрасный день её маленький уютный мирок получает удар под дых: мама девушки повторно выходит замуж, и Юдзу вынуждена перевестись в очень-очень строгую и консервативную женскую школу, где и начинается её «настоящее образование». В первый же день беспечная Юдзу заводит врага — прекрасную, но суровую президента студсовета Мэй. Расстроенная Юдзу возвращается домой и выясняет шокирующий факт: оказывается, Мэй — её новая сводная сестра, и теперь они будут жить под одной крышей. Дальше — больше: Мэй застаёт Юдзу врасплох и... неожиданно целует!

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Цитрус (Citrus)
 18 ноября 2016 годаАнонс юрийного аниме «Цитрус»
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Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
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