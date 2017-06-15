Сэйю юрийной драмы «Цитрус»

Августовский выпуск журнала Comic Yuri Hime объявил состав сэйю телевизионной экранизации юрийной манги «Цитрус» (Citrus). Актёры перешли в аниме из одноимённой аудиодрамы, за исключением сэйю персонажа Мацури Мизусавы.

Юдзуку Аихара — обычная старшеклассница, которая только и думает, что о моде, веселье да тусовках с друзьями. Но в один не совсем прекрасный день её маленький уютный мирок получает удар под дых: мама девушки повторно выходит замуж, и Юдзу вынуждена перевестись в очень-очень строгую и консервативную женскую школу, где и начинается её «настоящее образование». В первый же день беспечная Юдзу заводит врага — прекрасную, но суровую президента студсовета Мэй. Расстроенная Юдзу возвращается домой и выясняет шокирующий факт: оказывается, Мэй — её новая сводная сестра, и теперь они будут жить под одной крышей. Дальше — больше: Мэй застаёт Юдзу врасплох и... неожиданно целует!