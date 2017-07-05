Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 235: Много тестостерона

-
- 25
- 7544
- Поделиться
-
- Содержание
Оценки
Поддержите подкаст на Patreon
Собрано $1539 из $2000
Ближайшая цель: Полностью отказываемся от рекламы в подкасте. Все целиПоддержать
Содержание
|00:00:35 —
|Enjoy Movies объявила о банкротстве
|00:06:46 —
|Трейлер фильма «Иностранец»
|00:10:16 —
|Киновселенная Бонда
|00:16:37 —
|Мэтт Ривз о «Бэтмене»
|00:22:01 —
|Трой Даффи возвращается к режиссуре
|00:23:37 —
|Мишель Родригес угрожает «Форсажу»
|00:28:13 —
|Трейлеры: «Величайший шоумен», «Рождество плохих мамочек»
|00:30:03 —
|Вторая короткометражка Нила Бломкампа
|00:31:02 —
|Будущие проекты российско-китайского кинопроизводства
|00:39:17 —
|Трейлеры: «Мой маленький пони», «Тетрадь смерти», «Джуманджи»
|00:45:26 —
|Ртуть появится в «Людях Икс: Тёмном фениксе»
|00:47:15 —
|Студия Fox распланировала экранизации Marvel до 2021 года
|00:53:09 —
|Дата выхода «Топ Гана 2»
|00:54:06 —
|Новости бокс-офиса
|00:56:46 —
|Кто может сыграть Бэтгёрл
|00:58:55 —
|Феминистки против Джосса Уидона
|01:01:53 —
|Отвечаем на вопросы читателей
|01:04:59 —
|«Человек-паук: Возвращение домой» (обсуждение)
|01:10:50 —
|Благодарим наших спонсоров
Скачивание