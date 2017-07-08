КГ играет: Castlevania: Spectral Interlude

Сегодня примерно в 20:00 состоится немного необычный стрим: Михаил Судаков и Лев Гринберг решили отметить релиз четырёхсерийного мультфильма Castlevania, поиграв в одну из самых свежих (пусть и неофициальных) частей соответствующего франчайза — Castlevania: Spectral Interlude со «Спектрума».

Игра эта, если кто не знает, была издана в 2015 году силами фанатской студии Rewind, куда входят Михаил Судаков и Лев Гринберг. Так что сегодня у вас будет шанс посмотреть на то, как создатели проходят собственное детище, позадавать вопросы о разработке и вообще приятно провести время, наслаждаясь неповторимой палитрой ZX Spectrum.