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КГ играет: Castlevania: Spectral Interlude

Сегодня примерно в 20:00 состоится немного необычный стрим: Михаил Судаков и Лев Гринберг решили отметить релиз четырёхсерийного мультфильма Castlevania, поиграв в одну из самых свежих (пусть и неофициальных) частей соответствующего франчайза — Castlevania: Spectral Interlude со «Спектрума».

Игра эта, если кто не знает, была издана в 2015 году силами фанатской студии Rewind, куда входят Михаил Судаков и Лев Гринберг. Так что сегодня у вас будет шанс посмотреть на то, как создатели проходят собственное детище, позадавать вопросы о разработке и вообще приятно провести время, наслаждаясь неповторимой палитрой ZX Spectrum.

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Темы
 
Castlevania Castlevania: Spectral Interlude (ZX Spectrum) КГ играет (PC, PlayStation 4)
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