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Студию Guerrilla Games оставил один из ветеранов

В то время как для одних разработчиков успех их студии — повод купаться в лучах славы и бюджетах, выделенных на сиквелы, другие предпочитают использовать достижения, чтобы вырваться из-под чужого контроля и начать собственное дело. Одним из последних, кажется, оказался Стивен тер Хейде — продюсер из студии Guerrilla Games.

Пока мы знаем наверняка лишь одно: гражданин, продюсировавший многие части Killzone и даже возглавлявший создание Killzone: Shadow Fall, решил оставить студию, в которой проработал 12 лет. Нельзя исключать, что Хейде банально присоединится к какой-нибудь другой команде, но разговоры о желании «начать что-то новое» вполне могут оказаться намёком на основание собственной студии.

Так или иначе, Guerrilla Games вряд ли вернётся ко франчайзу Killzone в ближайшие годы, потому потеря пары-тройки человек, этой серией занимавшихся, студии повредить не должна.

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