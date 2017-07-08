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Первоисточник: www.animenewsnetwork.com Прямая ссылка на новость:

Анонс аниме «Грисайя: Призрачный курок»

Разработчик визуальных новелл Frontwing анонсировал телевизионную адаптацию новеллы «Грисайя: Призрачный курок» (Grisaia: Phantom Trigger) — сиквела и спин-оффа трилогии новелл «Грисайи», уже получивших экранизации в виде двух телевизионных сериалов, OVA и серии короткометражных спешалов. Дизайном персонажей для нового сериала, как и прежде, будет заниматься автор оригинала Акио Ватанабе («Легенды о монстрах», «Мир, известный лишь богу»).

В результате инцидента, получившего название «Пустошь Осло», существование тайной японо-американской антитеррористической организации CIRS стало достоянием общественности. Из-за этого её пришлось полностью переформировать, и большая часть её разведывательных функций была возложена на новое агентство под названием SORD. Целью SORD стала подготовка нового поколения оперативников, которые должны защищать страну от потенциальных угроз. Для обучения соответствующих специалистов под эгидой организация была основана сеть школ. Одна из них заняла помещения закрытой и заброшенной академии Михама. Теперь же она вновь стала домом для новой группы учеников, ежедневно оттачивающие свои нестандартные навыки, в том числе и во время настоящих боевых заданий. Новые ученицы Михамы — девушки-отбросы, которым доверяют оружие с боевыми патронами и которые ради блага страны, не думая о собственной безопасности, вынуждены снова и снова участвовать в незаконных тайных операциях.

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Грисайя: Призрачный курок (Grisaia: Phantom Trigger)
 10 марта 2013 годаЗакрытая школа 31 июля 2014 годаНеобычные «яблочки» 28 декабря 2014 годаКонец Грисайи
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