В «Человеке-муравье и Осе» появятся агенты Щ.И.Т.

Актёр Рэндолл Парк («Девушка без комплексов») получил роль в марвеловском фильме «Человек-муравей и Оса» (Ant-Man and the Wasp). И хрен бы с ним, но по информации ресурса Tracking Board, ему досталась партия агента Щ.И.Т. Джимми Ву. А это уже достаточно интересно, ведь Щ.И.Т. как бы накрылся тазом в «Другой войне» и частично появился в «Мстителях 2». Похоже, тайная организация возвращается в киновселенную Marvel, может быть, киновоскресят Филса Колсона.

Пол Радд вернётся к роли Скотта Лэнга, а персонаж Эванджелин Лилли по имени Хоуп ван Дайн станет титульной героиней. Также возвращаются Майкл Дуглас и Майкл Пенья. Ханна Джон-Кэймен (сериал «Кайфоломы») исполнит неизвестную, но важную героиню.

Режиссёр первой части Пейтон Рид опять занял место главного постановщика, он же помогает со сценарием Радду и Гэбриелу Феррари.

Вышедший в 2015 году «Человек-муравей» собрал $ 519,3 млн. Протагонист успел засветиться в «Первом мстителе: Противостоянии» и точно появится в «Мстителях: Войне бесконечности».

«Человек-муравей и Оса» выйдет 6 июля 2018 года.