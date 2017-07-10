Mega Maker — фанаты сделали Super Mario Maker про Мегамена

Пока Capcom продолжает либо игнорировать серию Mega Man, либо пытаться нажиться на ней при минимуме усилий (Mega Man Legacy Collection 2, выпущенная без Mega Man & Bass — тот ещё позор, выдающий в нынешней Capcom людей, не разбирающихся в принадлежащем им франчайзе), жизнь синему воителю с пушкой вместо руки продлевают фанаты. И сегодня оные анонсировали новый многообещающий проект — Mega Maker.

Mega Maker — аналог Super Mario Maker. Главная его фича — удобный редактор, позволяющий на ходу создавать и тестировать уровни на основе элементов из шести классических восьмибитных игр про Мегамена. После этого созданные уровни можно грузить на сервер, где их смогут скачивать и проходить другие пользователи Mega Maker.

Похоже, создатели Mega Maker взяли у Super Mario Maker не только хорошие задумки, но и досадное упущение: невозможность создавать собственные связанные кампании, а не только отдельные миссии. Но учитывая, что мы говорим о бесплатном фанатском проекте, с него и спрос несколько иной.

Кто-то может забеспокоиться, что Mega Maker обречён на получение запретительного письма от Capcom, но, даже если это случится, релизу оно помешать не успеет почти наверняка: игра выйдет уже 15 июля.