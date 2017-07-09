Новости сериалов — лучшее за неделю

- «Кредо убийцы» станет анимационным сериалом — проект возглавил Ади Шанкар.
- Джон Карпентер поработает над антологией ужасов для канала Syfy — в основу сериала ляжет серия комиксов самого Карпентера.
- Мультсериал Castlevania продлён на второй сезон — тёмное фэнтези обзавелось восьмисерийным продолжением.
- Пилот «Майянцев» отправили на пересъёмку — Курт Саттер уступил режиссёрское кресло Норберто Барбе.
- Ченнинг Татум и Джозеф Гордон-Левитт поработают над комедией «Товарищ детектив» от Amazon — они переозвучат румынских актёров, исполнивших главные роли.
- У «Баллады Бастера Скраггса» братьев Коэнов появилось описание — оглашены синопсисы всех шести историй из сборника.
- Джон Чо сыграет во втором сезоне «Изгоняющего дьявола» — ему досталась роль бывшего детского психолога, чей подопечный страдает одержимостью.
- «Завучи»: дата выхода второго сезона и тизер — школьная комедия Дэнни Макбрайда выходит в сентябре.
- Катрина Ло записалась в актёрский состав «Клятвы» от Crackle — она сыграет полицейскую-бандитку.
- «Эпизоды» — трейлер пятого сезона — финальная телеглава комедии стартует в августе.