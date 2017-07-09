Новости игр — лучшее за неделю

- Рецензия и «Ложка дёгтя» на игру «Мор. Утопия».
- Рецензия и отзывы на игру The Surge.
- Creative Assembly разрабатывает подцикл Total War Saga — целая подсерия для самостоятельных дополнений.
- Crash Bandicoot N. Sane Trilogy оказался сложнее, чем оригинальные игры — а оригинал ведь тоже был непростым.
- Rebellion Developments работает над Evil Genius 2 — но до релиза ещё далеко.
- City Shrouded in Shadow предлагает пережить нападение культовых японских монстров — Годзилла! Бежим, чтобы спастись!
- Overwatch — короткометражка «История героя: Кулак Смерти» — в Overwatch пробрался Джакс.
- Анонс и отмена Five Nights at Freddy’s 6 — серия утомила даже её создателя.
- City of Brass — рандомно генерируемый экшен в стиле арабских сказок — от людей, немного работавших над серией BioShock.
- Lords of the Fallen 2 уменьшается и задерживается — Sniper 3 поднасрал не только своему франчайзу.
- Перенос сохранений из Middle-earth: Shadow of Mordor в Middle-earth: Shadow of War — держи друзей близко, а злейших врагов ещё ближе!
- Destiny 2 — даты открытого бета-теста — PC-геймеров просят пока не беспокоиться.