Новости кино — лучшее за неделю

- Компания Enjoy Movies к хренам обанкротилась — без мудрого руководства братьев А. всё летит к чертям.
- Роберт Дауни-младший опять разнылся — сможет ли вселенная Marvel позволить себе уход Тони Старка?
- Первые кадры со съёмок фильма «Вратарь галактики» — у кого-то галактику берегут стражи, а у нас — вратари.
- Список актрис, которые могут получить роль Бэтгёрл — первый неофициальный список актрис.
- «Геошторм» — второй трейлер — этот шторм совсем не качает, только укачивает.
- Сборы фильмов в США за пятницу, 7 июля — деньги липнут к новому Паучку.
- «Защитники» не могут расплатиться с Фондом кино по счетам — расплачиваться за чужие грехи несправедливо.
- Короткометражный фильм Нила Бломкампа God: Serengeti — Нил обрёл своего бога.
- Сюжет и новые актёры фильма «Фантастические твари и где они обитают 2» — новые действующие магические лица.
- «Тёмная башня» — постеры — плакаты, которые мы заслужили.
- «Дюнкерк» — минутный телеролик — саспенс так и прёт, всё благодаря резким звукам.
- Эдгар Райт согласился подумать над продолжением «Малыша на драйве» — если ты коммерчески успешный, то идеи для продолжения всегда есть.