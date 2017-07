Студия 20th Century Fox запускает «кино-бинджинг» с экранизацией серии «Улица Страха»

Популярная книжная серия Р.Л. Стайна «Улица Страха» (Fear Street) под фанфары отправляется в руки студии 20th Century Fox.

Ли Джаниак («Медовый месяц») напишет сценарий и срежиссирует экранизацию, но не всё так банально. Джаниак отметится в сценариях трёх фильмов, которые будут сняты за один подход, а потом выпущены за три месяца. 20th Century Fox окрестила этот новый кинотеатральный опыт «кино-бинджинг». Да, всё настолько становится сериализированным.

Главный постановщик также будет координировать других сценаристов.

Эту подростковую хоррор-серию Стайн начал в 1989 году книгой The New Girl. Потом — в 1995 году — он начал издавать Ghost of Fear Street для совсем юных читателей и остановился в 1999 году на спин-оффе Fear Street Seniors. Серия вернулась в 2005 году с трилогией Fear Street Nights. Выпуск романов с новой силой возобновился в 2014-м.

Действие первоисточника происходит в вымышленном городе Шейдисайд (где-то в штате Огайо) и развивается в восьмидесятых и девяностых. Главные герои множественных историй — подростки, которые сталкивают с таинственными и мистическими событиями. Серия на данный момент насчитывает 52 книги.

Многие (наверное) уже поняли, что студия 20th Century Fox хочет повторить успех сериала «Очень странные дела», но с киношными сборами. А что делать? Не у всех есть потоковые сервисы. Каждый крутится насколько хватает фантазии.