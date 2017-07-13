Брианна Хилдебранд исполнит главную роль во втором сезоне «Изгоняющего дьявола»

Брианна Хилдебранд, более известная как Сверхзвуковая Боеголовка из «Дэдпула», утверждена на главную роль в предстоящем сезоне «Изгоняющий дьявола», премьера которого состоится 29 сентября.

Второй сезон мистического триллера начнётся с того, как отец Томас Ортега и его товарищ Маркус Лэнг отправляются прочь из Чикаго на поиски зла. Когда один из воспитанников приюта для проблемных детей-сирот становится жертвой одержимости, экзорцисты вызываются помочь.

Ранее на «постоянку» в новый сезон взяли Джона Чо («Вспомни, что будет», «Селфи»), который сыграет Эндрю Кима – бывшего детского психолога, а ныне владельца того самого заведения для сирот. Хилдебранд досталась роль Верити – приёмной дочери Кима, которой по возрасту вот-вот придётся покинуть приют. За её неприступной внешностью скрывается невероятно чуткий и преданный человек, готовый умереть за своих близких.

Из первого сезона вернутся только Альфонсо Эррера, Бен Дэниелс и Курт Эгиаван. Появление остальных возможно лишь эпизодически в качестве приглашённых звёзд.

Создатель сериала – Джереми Слэйтер («Фантастическая четвёрка», «Эффект Лазаря»). Вдобавок он выступает исполнительным продюсером проекта вместе с Шоном Краучем, Джейсоном Энслером, Рупертом Уайаттом, Ройем Ли, Джеймсом Робинсоном, Дэвидом С. Робинсоном и Барбарой Уолл. Производственный процесс контролирует Morgan Creek Productions совместно с 20th Century Fox Television.