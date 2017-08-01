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Первоисточник: www.animenewsnetwork.com Прямая ссылка на новость:

«Ангелы смерти» — анонс психологического хоррора

На официальном твиттере хоррор-франчайза «Ангелы смерти» (Satsuriku no Tenshi), включающего в себя компьютерную игру (которая, кстати, доступна в Steam на английском языке) и мангу, появилась информация о грядущей аниме-экранизации, детали которой было обещано раскрыть позднее.

Тринадцатилетняя Рейчел просыпается в странном месте под землёй. Она помнит, как шла в больницу, но совсем не помнит, как оказалась здесь. В этом самом «здесь» Рейчел встречает Зака. Зак — серийный убийца. И, по странному совпадению, Рейчел как раз и нужен кто-то вроде него, потому что у неё нет желания жить дальше. Двое заключают сделку: Рэйчел должна вывести Зака на поверхность, а тот взамен убьёт её. Теперь им предстоит пройти шесть этажей, на каждом из которых их поджидает «хозяин»...

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Ангелы смерти (Satsuriku no Tenshi)
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