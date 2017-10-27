Эйдан Гиллен возглавил актёрский состав драмы «Синяя книга» от Роберта Земекиса

Отыгравший своё в «Игре престолов» Эйдан Гиллен нынче буквально нарасхват. Едва успели завершиться съёмки байопика о Дэйве Аллене от BBC Two и четвёртого сезона гангстерской драмы «Острые козырьки», всё ещё в разгаре работа над «Богемской рапсодией», а актёр уже заполучил главную роль в сериале Роберта Земекиса «Синяя книга».

Десятисерийная фантастическая драма от кабельного канала History поведает о проводившихся в середине прошлого века сверхсекретных расследованиях феномена НЛО под названием «Проект „Синяя книга“», профинансированных ВВС США.

Гиллен сыграет доктора Дж. Аллена Хайнека — блестящего астрофизика, примерного семьянина и большого скептика в вопросах паранормальщины, завербованного в проект в качестве главного научного консультанта.

Первые два эпизода снимет мастер визуальных эффектов и создатель кэмероновской Пандоры Роберт Стромберг («Аватар», «Алиса в Стране чудес»). За сценарий отвечает Дэвид О'Лири, шоураннер проекта — Шон Яблонски («Форс-мажоры», «Цыганка»). Исполнительными продюсерами помимо Земекиса, О'Лири и Яблонски значатся Джек Рапке («Борджиа») и Джеки Левин. Продюсируют A+E Studios и Compari Entertainment.