 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Сериал «Проповедник» получил третий сезон Ноль кадров в секунду. Выпуск 184: Скандалы вместо новостей Новости игр — лучшее за неделю Activision запатентовала систему продвижения микротранзакций через матчмейкинг Новости игр — лучшее за неделю
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточники: deadline.comscreenrant.comwww.denofgeek.com Прямая ссылка на новость:

Эйдан Гиллен возглавил актёрский состав драмы «Синяя книга» от Роберта Земекиса

Отыгравший своё в «Игре престолов» Эйдан Гиллен нынче буквально нарасхват. Едва успели завершиться съёмки байопика о Дэйве Аллене от BBC Two и четвёртого сезона гангстерской драмы «Острые козырьки», всё ещё в разгаре работа над «Богемской рапсодией», а актёр уже заполучил главную роль в сериале Роберта Земекиса «Синяя книга».

Десятисерийная фантастическая драма от кабельного канала History поведает о проводившихся в середине прошлого века сверхсекретных расследованиях феномена НЛО под названием «Проект „Синяя книга“», профинансированных ВВС США.

Гиллен сыграет доктора Дж. Аллена Хайнека — блестящего астрофизика, примерного семьянина и большого скептика в вопросах паранормальщины, завербованного в проект в качестве главного научного консультанта.

Первые два эпизода снимет мастер визуальных эффектов и создатель кэмероновской Пандоры Роберт Стромберг («Аватар», «Алиса в Стране чудес»). За сценарий отвечает Дэвид О'Лири, шоураннер проекта — Шон Яблонски («Форс-мажоры», «Цыганка»). Исполнительными продюсерами помимо Земекиса, О'Лири и Яблонски значатся Джек Рапке («Борджиа») и Джеки Левин. Продюсируют A+E Studios и Compari Entertainment.

+ Обсудить
Темы
 
Синяя книга
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Роберт Земекис готовит сериал про НЛО для канала History

Тоже интересно

 
Кино Осмысленные реплики: Зак Пенн про «Матрицу», Джеймс Ганн про «Стражей галактики 2» и Ридли Скотт со своими «Чужими»
 
Кино Второй международный трейлер фильма «Звёздные войны: Пробуждение Силы»
 
Кино Рецензия на фильм «Воин»
 
Объявлен 13-й Доктор
 
«Сверхспособности» иссякли
 
Кино «Три икса: Мировое господство» — трейлер
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика