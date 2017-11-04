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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Amazon надумал снять сериал по «Властелину колец»

Когда в Amazon заявляли, что заняты поисками собственной «Игры престолов», кто мог подумать, что они метят так высоко? Потоковый сервис планирует совместно с Warner Bros. Television запустить в разработку сериал по культовому фэнтезийному эпику Дж. Р. Р. Толкина «Властелин колец».

Цена вопроса колоссальна, но Amazon в лице его главы Джеффа Безоса согласен на расходы, которые обеспечат ему доступ к первоисточнику. По слухам, права на экранизацию стоят от 200 до 250 млн долларов. И это без учёта средств на разработку, производство и гонорары.

По информации портала Deadline, на данный момент за сделку наравне с Amazon Studios борется Netflix. А вот кабельный канал HBO чуть ранее покинул гонку из-за цены, которую аналитики индустрии уже успели окрестить безумно высокой.

Но не только это должно беспокоить будущего обладателя прав на экранизацию. По словам инсайдеров, кроме очевидной причины в виде любимой многими оригинальной кинотрилогии, которую сложно будет переплюнуть, у сделки есть ещё один минус: права на телеэкранизацию затрагивают далеко не всех персонажей легендарной саги. На использование имён и образов некоторых героев в потенциальном сериале будет действовать табу.

Поскольку переговоры только ведутся, а победитель неизвестен, проект находится в зачаточной стадии и не обзавёлся творческой командой. Ни одна из задействованных в переговорах сторон пока не комментирует ситуацию.

38 Обсудить
 
Captain Hero .
Лучший комментарий
+23

Неужели нет другой достойной, фэнтезийной литературы, пусть и малоизвестной широкой публике, которую можно экранизировать на манер Песни Льда и Пламени? О ПЛиП до успеха сериала тоже знало 3,5 анонимуса.
Но нет, у Амазона яиц в отличие от HBO, судя по всему нет, рисковать не хотят, посему взялись за ВК, ибо там уже готовое и пропиаренное. В результате фанаты будут плеваться как и от Хоббитов.
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