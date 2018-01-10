За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

В ноябре стало известно, что британский канал BBC One берётся снимать «Отверженных» —шестисерийную телевизионную экранизацию знаменитого романа Виктора Гюго. И вот, проект уже активно пополняет свой кастинг-лист — намедни стало известно, что в основной актёрский состав сериала вошли Доминик Уэст («Прослушка»), Лили Коллинз («Последний магнат») и Дэвид Ойелоуо («Дворецкий»).

События масштабного литературного полотна разворачиваются в Париже первой половины XIX века. Главными действующими лицами исторической драмы выступают бывший каторжник Жан Вальжан, юная Козетта и её мать Фантина. «Отверженные» Виктора Гюго среди прочего повествуют о непрерывной войне между добром и злом в обществе и каждой человеческой душе.

Доминику Уэсту досталась роль Жана Вальжана, а Ойелоуо сыграет внезапно потемневшего лицом полицейского инспектора Жавера. Коллинз перевоплотится в юную красавицу Фантину.

Сценарной адаптацией классики займётся признанный мастер своего дела Эндрю Дэвис («Гордость и предубеждение», «Война и мир»). Исполнительными продюсерами проекта наряду с Дэвисом выступают Бетан Джонс, Фэйт Пенхэйл и Саймон Вон. Производственный процесс курируют Lookout Point и BBC Studios. Съёмки стартуют в феврале и будут проходить в Бельгии и на севере Франции.