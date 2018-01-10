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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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«Доверие» — трейлер

Кабельный канал FX опубликовал полноценный трейлер снятого «Доверия» от Дэнни Бойла. Премьера состоится 25 марта. Видеоролик ясно даёт понять, что по настроению повествование в телепостановке сильно отличается от стартующей в феврале полнометражки «Все деньги мира» Ридли Скотта, основанной на тех же событиях.

Десятисерийная сатирическая драма повествует о том, как в 1973 году в Риме был похищен внук (Харрис Дикинсон) нефтяного магната Жана Поля Гетти (Дональд Сазерленд). Похитители потребовали многомиллионный выкуп, однако к их изумлению, ни отцу-наркоману, ни богатейшему деду не было до парня никакого дела. Лишь его обезумевшая от тревоги мать (Хилари Суонк), у которой за душой ни гроша, пыталась сделать всё, что в её силах, дабы освободить сына.

Помимо Сазерленда, Суонк и Дикинсона в мини-сериале задействованы Брендон Фрейзер, Анна Чэнселлор, Майкл Эспер, Норберт Лео Батц, Шарлотта Райли, Лука Маринелли и другие.

Сценарий написал Саймон Бофой («127 часов»), который наравне с Бойлом («На игле», «Миллионер из трущоб») и Кристианом Колсоном («Битва полов») выступает исполнительным продюсером проекта. Производством заведуют FX Productions, Cloud Eight Films, Decibel Films и Snicket Films Limited.

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