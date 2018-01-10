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Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:
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«Тик» — трейлер второй половины первого сезона

Вторая половина первого сезона пародийной супергеройской комедии «Тик» обзавелась собственным трейлером. Оставшиеся шесть эпизодов подписчики потокового сервиса Amazon смогут посмотреть 23 февраля.

Юмористический боевик по одноимённому комиксу Бена Эдлунда рассказывает о приключениях сверхсильного, но бестолкового супергероя Тика (Питер Серафинович) и его сайдкика Артура (Гриффин Ньюман). События разворачиваются в мире, где супергерои — обыденность, зато суперзлодеях давно забыли, пока на горизонте не объявляется злыдень Террор.

В сериале снимаются Вэлори Керри, Яра Мартинес, Джеки Эрл Хейли, Скотт Спейсер, Джон Пиркис, Брендан П. Хайнс и другие.

Эдлунд («Светлячок») написал сценарий первого сезона, который срежиссировал Уолли Пфистер. Оба числятся исполнительными продюсерами проекта наравне с Барри Джозефсоном, Барри Зонненфельдом («Лемони Сникет: 33 несчастья») и Патриком Варбертоном. Производство курируют Amazon Studios и Sony Pictures Television.

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