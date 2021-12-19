Новые сериалы 20–26 декабря: «Вокруг света за 80 дней»

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BBC One

Английский джентльмен Филлеас Фогг решается на великую авантюру и, дабы выиграть пари, вместе со слугой Паспарту отправляется в легендарное путешествие, чтобы обогнуть земной шар за 80 дней. Приключения главных героев будет освещать молодая журналистка Эбигейл Фикс.

Очередная экранизация приключенческой классики Жюля Верна запаслась как минимум одним козырем — Дэвидом Теннантом, чья харизма наверняка сможет порадовать, даже если нынешняя интерпретация известного сюжета подкачает во всём остальном.