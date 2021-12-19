Новые сериалы 20–26 декабря: «Вокруг света за 80 дней»

На рождественской неделе обилия многосерийных премьер не предвидится. В списке новых сериалов всего один заметный проект, зато событийный. На малые экраны выйдет премьерный эпизод приключенческого сериала «Вокруг света за 80 дней» с Дэвидом Теннантом в главной роли.
Понедельник, 20 декабря
приключенческий
В ролях Дэвид Теннант, Леони Бенеш, Ибрагим Кома, Питер Салливан, Энтони Флэнеган, Шивани Гаи
Создатель Эшли Фароа, Калеб Рэнсон, Жюль Верн
Английский джентльмен Филлеас Фогг решается на великую авантюру и, дабы выиграть пари, вместе со слугой Паспарту отправляется в легендарное путешествие, чтобы обогнуть земной шар за 80 дней. Приключения главных героев будет освещать молодая журналистка Эбигейл Фикс.
Очередная экранизация приключенческой классики Жюля Верна запаслась как минимум одним козырем — Дэвидом Теннантом, чья харизма наверняка сможет порадовать, даже если нынешняя интерпретация известного сюжета подкачает во всём остальном.
драма, семейный, романтический
В ролях Грант Шоу, Джеймс Маккей, Натали Келли, Рафаэль де ла Фуэнте, Роберт Кристофер Райли, Сэм Адегок
Создатель Салли Патрик, Стефани Сэвидж, Джош Шварц
Современный перезапуск популярной мыльной оперы 80-х. В центре сюжета — две богатейшие американские семьи Кэррингтоны и Колби, воюющие друг с другом за влияние, наследство и будущее собственных детей.
Среда, 22 декабря
комедия, драма, романтический
В ролях Лили Коллинз, Эшли Парк, Кейт Уолш, Филиппин Леруа-Болье, Сэмюэл Арнольд, Лукас Браво
Создатель Даррен Стар
Молодая и амбициозная Эмили Купер осуществляет свою мечту, отправившись работать в Париж. В столице моды её ждут многочисленные профессиональные вызовы, насыщенная личная жизнь, новые знакомства и море других приключений.
боевик, фантастика
В ролях Джереми Реннер, Хейли Стайнфелд, Вера Фармига, Алаква Кокс, Тони Далтон, Флоренс Пью
Создатель Джонатан Игла
Первый сезон марвеловского рождественского экшена завершится шестым эпизодом под названием The Boss. О потенциальном втором сезоне пока ничего не слышно.
комедия
В ролях Чарли Дэй, Гленн Хоуертон, Роб Макэлхенни, Кэйтлин Олсен, Дэнни Де Вито, Мэри Элизабет Эллис
Создатель Роб Макэлхенни
Пятнадцатый сезон ситкома завершится восьмым эпизодом The Gang Carries A Corpse Up A Mountain. Продление в у многосерийного ветерана давно в кармане.
Пятница, 24 декабря
драма, комедия
В ролях Хейли Стайнфелд, Джейн Краковски, Тоби Хасс, Анна Барышников, Элла Хант и Адриан Энскоу
Создатель Алёна Смит
Десятый эпизод This Was a Poet станет заключительным для третьего сезона и сериала. Стриминговый сервис Amazon попрощался с проектом.
Пятница, 24 декабря
фэнтези
В ролях Розамунд Пайк, Дэниел Хенни, Йоша Страдовски, Маркус Рутерфорд, Зои Робинс, Донал Финн
Создатель Рейф Джадкинс
Первый сезон многосерийного фэнтези завершится восьмым эпизодом The Eye of the World. В мае потоковый сервис Amazon продлил сериал на второй сезон, который уже снимают.
комедия
В ролях Ларри Дэвид, Джефф Гарлин, Шерил Хайнс, Сьюзи Эссман, Ричард Льюис, Боб Эйнштейн
Создатель Ларри Дэвид
Одиннадцатый сезон комедии завершится десятым эпизодом The Mormon Advantage. Кабельный канал HBO пока не сообщал, будет ли продлевать сериал.
комедия
В ролях Иса Рэй, Ивонн Орджи, Мэйсон Маккалли, Джей Эллис, Кэти Куртин, Айвен Шоу
Создатель Иса Рэй, Ларри Уилмор
Десятый серия Everything Gonna Be, Okay?! станет заключительной для пятого сезона авторской комедии Исы Рэй.
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