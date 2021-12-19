 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
«Хребты безумия» Гильермо дель Торо обойдутся без Тома Круза и масштабности Инопланетный Алан Тьюдик возвращается на постере второго сезона «Засланца из космоса» У газеты The Daily Bugle появился свой TikTok — Человеку-пауку не поздоровится Тёмный рыцарь и Женщина-кошка на промо-арте фильма «Бэтмен» Dr DisRespect открыл собственную студию
СЕРИАЛЫ
414
 
Прямая ссылка на новость:

Новые сериалы 20–26 декабря: «Вокруг света за 80 дней»

Источник: BBC

На рождественской неделе обилия многосерийных премьер не предвидится. В списке новых сериалов всего один заметный проект, зато событийный. На малые экраны выйдет премьерный эпизод приключенческого сериала «Вокруг света за 80 дней» с Дэвидом Теннантом в главной роли.

Понедельник, 20 декабря

 
Премьера+
BBC One
Вокруг света за 80 дней Around The World In 80 Days

приключенческий

В ролях Дэвид Теннант, Леони Бенеш, Ибрагим Кома, Питер Салливан, Энтони Флэнеган, Шивани Гаи

Создатель Эшли Фароа, Калеб Рэнсон, Жюль Верн

Английский джентльмен Филлеас Фогг решается на великую авантюру и, дабы выиграть пари, вместе со слугой Паспарту отправляется в легендарное путешествие, чтобы обогнуть земной шар за 80 дней. Приключения главных героев будет освещать молодая журналистка Эбигейл Фикс.

Очередная экранизация приключенческой классики Жюля Верна запаслась как минимум одним козырем — Дэвидом Теннантом, чья харизма наверняка сможет порадовать, даже если нынешняя интерпретация известного сюжета подкачает во всём остальном.

Видео

 
Сезон5
The CW
Династия Dynasty

драма, семейный, романтический

В ролях Грант Шоу, Джеймс Маккей, Натали Келли, Рафаэль де ла Фуэнте, Роберт Кристофер Райли, Сэм Адегок

Создатель Салли Патрик, Стефани Сэвидж, Джош Шварц

Современный перезапуск популярной мыльной оперы 80-х. В центре сюжета — две богатейшие американские семьи Кэррингтоны и Колби, воюющие друг с другом за влияние, наследство и будущее собственных детей.

Среда, 22 декабря

 
Сезон2
Netflix
Эмили в Париже Emily in Paris

комедия, драма, романтический

В ролях Лили Коллинз, Эшли Парк, Кейт Уолш, Филиппин Леруа-Болье, Сэмюэл Арнольд, Лукас Браво

Создатель Даррен Стар

Молодая и амбициозная Эмили Купер осуществляет свою мечту, отправившись работать в Париж. В столице моды её ждут многочисленные профессиональные вызовы, насыщенная личная жизнь, новые знакомства и море других приключений.

Видео

 
Конец сезона1
Disney+
Соколиный глаз Hawkeye

боевик, фантастика

В ролях Джереми Реннер, Хейли Стайнфелд, Вера Фармига, Алаква Кокс, Тони Далтон, Флоренс Пью

Создатель Джонатан Игла

Первый сезон марвеловского рождественского экшена завершится шестым эпизодом под названием The Boss. О потенциальном втором сезоне пока ничего не слышно.

Видео

 
Конец сезона15
FXX
В Филадельфии всегда солнечно It’s Always Sunny in Philadelphia

комедия

В ролях Чарли Дэй, Гленн Хоуертон, Роб Макэлхенни, Кэйтлин Олсен, Дэнни Де Вито, Мэри Элизабет Эллис

Создатель Роб Макэлхенни

Пятнадцатый сезон ситкома завершится восьмым эпизодом The Gang Carries A Corpse Up A Mountain. Продление в у многосерийного ветерана давно в кармане.

Видео

Пятница, 24 декабря

 
Конец сезона3
Apple TV+
Дикинсон Dickinson

драма, комедия

В ролях Хейли Стайнфелд, Джейн Краковски, Тоби Хасс, Анна Барышников, Элла Хант и Адриан Энскоу

Создатель Алёна Смит

Десятый эпизод This Was a Poet станет заключительным для третьего сезона и сериала. Стриминговый сервис Amazon попрощался с проектом.

Видео

Пятница, 24 декабря

 
Конец сезона1
Amazon
Колесо времени Wheel of Time

фэнтези

В ролях Розамунд Пайк, Дэниел Хенни, Йоша Страдовски, Маркус Рутерфорд, Зои Робинс, Донал Финн

Создатель Рейф Джадкинс

Первый сезон многосерийного фэнтези завершится восьмым эпизодом The Eye of the World. В мае потоковый сервис Amazon продлил сериал на второй сезон, который уже снимают.

Видео

 
Конец сезона11
HBO
Умерь свой энтузиазм Curb Your Enthusiasm

комедия

В ролях Ларри Дэвид, Джефф Гарлин, Шерил Хайнс, Сьюзи Эссман, Ричард Льюис, Боб Эйнштейн

Создатель Ларри Дэвид

Одиннадцатый сезон комедии завершится десятым эпизодом The Mormon Advantage. Кабельный канал HBO пока не сообщал, будет ли продлевать сериал.

Видео

 
Конец сезона5
HBO
Белая ворона Insecure

комедия

В ролях Иса Рэй, Ивонн Орджи, Мэйсон Маккалли, Джей Эллис, Кэти Куртин, Айвен Шоу

Создатель Иса Рэй, Ларри Уилмор

Десятый серия Everything Gonna Be, Okay?! станет заключительной для пятого сезона авторской комедии Исы Рэй.

Теги
Превью
Комментарии

Ещё на эту тему

18Дэвид Теннант отправляется «Вокруг света за 80 дней» в первом тизере приключенческого сериала 6«Вокруг света за 80 дней» продлили на второй сезон 11Титры «Вокруг света за 80 дней» с музыкой от Ханса Циммера приглашают в кругосветное путешествие с Дэвидом Теннантом

Тоже интересно

Далее на КГ

1
Расписание движения поездов: американская версия «Поезда в Пусан» выйдет в апреле 2023 года
 1
Телеовощи. Выпуск 423: Сборник лучших фраз для пикапа
 5
Почему Леди Гага не хочет сниматься в фильмах о супергероях
 14
«Человек-паук: Нет пути домой» вынес мозг прокату рекордными цифрами — по миру уже собрали больше полмиллиарда
 0
Неделя сериалов на КГ — главные новости 13–19 декабря
 2
Netflix снимет многосерийный байопик о Фрэнке Синатре
 22
«Никто не хочет видеть, как Питер Паркер занимается сексом» — Том Холланд против постельных сцен в «Человеке-пауке»
 10
Александр Цекало работает над триллером о гибели Титаника
 0
По фантастической манге «Доктор Стоун» снимут не только третий сезон аниме-сериала, но и спешал
 0
Ноль кадров в секунду. Выпуск 400: Ещё один великолепный юбилей
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Твиттер Телеграм ICQ

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
1Телеовощи – 423: Сборник лучших фраз для пикапа
 
0Ноль кадров в секунду – 400: Ещё один велиликолепный юбилей
 
 
8Лазер-шоу «Три дебила» – 494: Кинотеатры без «Ёлок», «Вестсайдская история», «Крепость»
 
1Ноль кадров в секунду – 399: The Game Awards 2021
 
 
11ЕВА – 455: Безработный — он как кот
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2021 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru