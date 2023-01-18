 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Джеймс Кэмерон не хотел, чтобы «Аватары» повторили ошибку «Очень странных дел» Голый Ли Пейс и другие эпические кадры в тизере второго сезона «Основания» «Очень странные дела» против «Уэнсдэй»: топ самых популярных сериалов Netflix Опасности телепортации — первый отрывок из второго сезона фэнтези «Легенда о Vox Machina» Как начинать новую фазу: «Человек-муравей 3» будет «Мстителями» без Мстителей
• • •
 
3
СЕРИАЛЫ
896

Постер «Мэра Кингстауна» отретушировали после инцидента с Джереми Реннером

15 января на Paramount+ вышел второй сезон «Мэра Кингстауна» с Джереми Реннером, и стриминговый сервис решил поддержать актёра, попавшего в страшную аварию в начале этого года. Компания посчитала, что при таких обстоятельствах раны на лице Реннера на постере сериала неуместны — сейчас актёру их и так хватает, и без всякого грима.

Так выглядит обновлённый постер.

Промо-арт сериала «Мэр Кингстауна»

Один из создателей «Мэра Кингстауна» Хью Диллон оценил широкий жест студии:

Это очень любезно со стороны сети. Сейчас все очень переживают за Джереми.

Для тех, кто в танке: 1 января Реннер попал под колёса собственной снегоуборочной машины в ходе борьбы с последствиями шторма не севере Невады. Сейчас жизни актёра ничего не угрожает, однако из-за многочисленных травм на реабилитацию, по неофициальным данным, уйдут годы. Так что, о его новых ролях, в том числе возможном втором сезоне «Соколиного глаза», нам всем придётся надолго забыть.

Теги
ГалереяМэр Кингстауна
Комментарии (3)

Ещё на эту тему

6Джереми Реннер и компания рассказывают о втором сезоне «Мэра Кингстауна» 2Джереми Реннер решает проблемы в родном городе — вышел трейлер второго сезона «Мэра Кингстауна» 9Джереми Реннер нагнетает в тизере второго сезона «Мэра Кингстауна» 11Джереми Реннер заправляет городом в трейлере криминальной драмы Тейлора Шеридана «Мэр Кингстауна» 1Джереми Реннер возглавляет город, который ненавидит, в свежем трейлере криминальной драмы «Мэр Кингстауна»

Тоже интересно

17Лучше, чем «Залечь на дно в Брюгге»! Критики и зрители в восторге от «Банши Инишира» 28Экранизация стендапа про русскую мафию в тизере без цензуры комедии «Машина» 33Universal пойдёт под суд за то, что вырезала из фильма Ану де Армас 4Тони Гилрой рассказал о съёмках «Андора», трудностях работы над сериалом и финале второго сезона 0Бывшая участница AOA Джимин возвращается на сцену после длительного перерыва

Далее на КГ

0
Культовая аниме-драма «Форма голоса» выйдет в российский кинопрокат
 7
Не вписался в семью: в сиквелах «Аватара» не будет Вина Дизеля
 2
Сэм Рэйми и Пол Фиг откроют портал в пригородный ад и женский экзорцизм
 11
Новый экшен про ультимативное оружие: нацисты с машиной времени
 0
Сценарист Каллен Банн создает свой собственный хоррор-импринт
 1
«Сказание об обручальных кольцах» — анонс аниме про парня, которому надо собрать особые кольца и победить зло
 0
«Прекрасная воительница Сейлор Мун: Космос» — новый тизер и даты выхода фильмов дилогии
 0
Пятеро белых против одного чёрного: персонажные постеры «Человека-муравья 3» выдают суть фильма
 0
Холодная подводная война Surviving the Abyss отправилась в ранний доступ
 0
Близкие контакты с анальными зондами — у Stellaris появится дополнение про первую встречу с инопланетянами
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Джеймс Макэвой уходит на войну в трейлере третьего сезона «Тёмных начал»
 
«Очень странные дела» против «Уэнсдэй»: топ самых популярных сериалов Netflix
 
BTS всем составом уходит в армию
 
Аниме ЕВА-501: (Не) скучающие божества
 
Игры Время Рагнарёка! Журнал Time назвал топ лучших игр 2022 года
 
Кино Соблазнительная Обри Плаза и хмурый Адам Драйвер на съёмках «Мегалополиса» Фрэнсиса Форда Копполы (фото)
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
1ЕВА
 
 
0Телеовощи – 479: Свободный от трусов
 
13Лазер-шоу «Три дебила» – 550: «Кот в сапогах 2», «Чебурашка», «Всевидящее око»
 
4Ноль кадров в секунду – 456: Ретрейсинг тьмы
 
1Телеовощи – 478: Постоянное задронство
 
2Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 110: No Country for Old Devs
 
10Лазер-шоу «Три дебила» – 549: «Гром: Трудное детство», «Меню», «Происшествие в стране Мульти-Пульти»
 
0Телеовощи – 477: Шоураннера на вилы
 
0Ноль кадров в секунду – 455: Неустаревающий юмор
 
23ЕВА – 511: (Не)херовая мера измерения
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

© 2002–2023 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru