Постер «Мэра Кингстауна» отретушировали после инцидента с Джереми Реннером

15 января на Paramount+ вышел второй сезон «Мэра Кингстауна» с Джереми Реннером, и стриминговый сервис решил поддержать актёра, попавшего в страшную аварию в начале этого года. Компания посчитала, что при таких обстоятельствах раны на лице Реннера на постере сериала неуместны — сейчас актёру их и так хватает, и без всякого грима.

Так выглядит обновлённый постер.

Один из создателей «Мэра Кингстауна» Хью Диллон оценил широкий жест студии:

Это очень любезно со стороны сети. Сейчас все очень переживают за Джереми.

Для тех, кто в танке: 1 января Реннер попал под колёса собственной снегоуборочной машины в ходе борьбы с последствиями шторма не севере Невады. Сейчас жизни актёра ничего не угрожает, однако из-за многочисленных травм на реабилитацию, по неофициальным данным, уйдут годы. Так что, о его новых ролях, в том числе возможном втором сезоне «Соколиного глаза», нам всем придётся надолго забыть.