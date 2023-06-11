Неделя сериалов на КГ — главные новости 5–11 июня

Боевая Зои Салдана воюет с терроризмом в тизере боевика «Спецназ: Львица» от Тейлора Шеридана. Премьера сериала состоится в июле.
Роман «Рыцари Сорока Островов» Сергея Лукьяненко станет сериалом. Ещё одна экранизация современного фантаста
Энтони Маки дерётся с Клоуном-убийцей в отрывке боевика «Скрежет металла». Болеем за Клоуна?
«Молодой „Скала“» закрыт после трёх сезонов. Хватит с NBC биографии Дуэйна Джонсона.
«Ведьмак» усиливает накал эпичности в трейлере третьего сезона. Почему так много Геральта?
«Перри Мейсон» закрыт после второго сезона. Рейтинги подкачали.
Йеннифэр в купальнике, подурневший Лютик и остальные на кадрах «Ведьмака». Третий сезон держит марку.
Геральт, Йен, Цири и Лютик на свежих постерах «Ведьмака». Портретная галерея третьего сезона.
Асока и Сабин Врен на свежем кадре из сериала «Асока». Союзницы.
Марк Дакаскос вступает в мафиозные разборки в трейлере третьего сезона «Воина». Жёстко и кроваво.
Они вернулись! Ангел и Демон снова на задании в трейлере второго сезона «Благих знамений». Новые эпизоды начнут выходить в июле.
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии: