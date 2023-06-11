Неделя сериалов на КГ — главные новости 5–11 июня

Боевая Зои Салдана воюет с терроризмом в тизере боевика «Спецназ: Львица» от Тейлора Шеридана. Премьера сериала состоится в июле.

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