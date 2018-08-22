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«Воин» — видеоанонс сериала

Кабельный канал Cinemax опубликовал видеоанонс сериала «Воин». Премьера 10-серийного криминального боевика Джастина Лина состоится в следующем году. Точную дату выхода первого эпизода сообщат позже.

События исторической криминальной экшен-драмы, вдохновлённой рукописями легендарного мастера боевых искусств Брюса Ли, разворачиваются во второй половине XIX века в разгар кровавых междоусобных мафиозных войн в китайском квартале Сан-Франциско. Молодой мастер боевых искусств Ах Сам (Эндрю Кодзи) недавно прибыл из Китая в Америку и почти сразу же оказался втянут в непримиримую борьбу криминальных группировок.

В сериале снимаются Оливия Ченг, Джейсон Тобин, Дайан Доан, Киран Бью, Дин Джаггер и другие.

Первый эпизод снимет Асаф Бернштейн. Исполнительными продюсерами наряду с Лином выступают сценарист пилота Джонатан Троппер («Банши»), Даниэль Вудроу и Шеннон Ли. Производство контролируют Perfect Storm, Tropper Ink Productions и Bruce Lee Entertainment.

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