«Воин» — видеоанонс сериала

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Кабельный канал Cinemax опубликовал видеоанонс сериала «Воин». Премьера 10-серийного криминального боевика Джастина Лина состоится в следующем году. Точную дату выхода первого эпизода сообщат позже.

События исторической криминальной экшен-драмы, вдохновлённой рукописями легендарного мастера боевых искусств Брюса Ли, разворачиваются во второй половине XIX века в разгар кровавых междоусобных мафиозных войн в китайском квартале Сан-Франциско. Молодой мастер боевых искусств Ах Сам (Эндрю Кодзи) недавно прибыл из Китая в Америку и почти сразу же оказался втянут в непримиримую борьбу криминальных группировок.

В сериале снимаются Оливия Ченг, Джейсон Тобин, Дайан Доан, Киран Бью, Дин Джаггер и другие.

Первый эпизод снимет Асаф Бернштейн. Исполнительными продюсерами наряду с Лином выступают сценарист пилота Джонатан Троппер («Банши»), Даниэль Вудроу и Шеннон Ли. Производство контролируют Perfect Storm, Tropper Ink Productions и Bruce Lee Entertainment.