The CW готовит комедийную версию «Портрета Дориана Грея» с женщиной в главной роли

Все ли известные нам литературные персонажи успели примерить юбку на экране? Конечно, нет, а значит, работы у сериальщиков ещё непочатый край. Вот, к примеру, прогрессивный во всех отношениях телеканал The CW запускает в разработку проект «Дориан» — комедийную интерпретацию «Портрета Дориана Грея» Оскара Уайльда, где центральный персонаж сменит пол.

Когда-то главная героиня заключила сделку с дьяволом и в итоге провела пятьдесят лет с примерным эгоизмом и без оглядки на последствия наслаждаясь вечной молодостью. Пресытившись дарами соглашения, Дориан готова расторгнуть договор и покорно состариться, однако прежде ей придётся столкнуться с результатами своего полувекового загула.

Сценарий пишет актриса и начинающий автор Мариса Коглан; она же выступает исполнительным продюсером сериала на пару с Леном Голдштейном («Зои Харт из южного штата», «Бессильные»). Производство возглавляет Warner Bros. TV.