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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Marvel обещает Сорвиголове будущее после Netflix

Утренние новости о закрытии «Сорвиголовы» (в целом скорее ожидаемые, чем нет) успели наделать много шума — легковоспламеняющаяся сетевая общественность, заслышав о закрытии сериала, рыдала и требовала продолжения. Может быть, именно поэтому Marvel поспешила на тушение интернет-пожара с заверениями о том, что точку в истории Мэттью Мёрдока пока никто не ставит.

Да, Сорвиголова вслед за Дэнни Рэндом и Люком Кейджем распрощался с Netflix, и многие винят в этом желание обладателя прав Disney вернуть себе персонажей в преддверии открытия собственного потокового сервиса. Но сворачивание проекта в рамках прежнего договора стримингового гиганта и Marvel вовсе не значит, что Мёрдок покидает экран. В своём заявлении студия немногословно на это намекнула:

С нетерпением ждём дальнейших приключений Человека без страха.

Netflix по этому поводу высказался ещё конкретнее:

Пусть сериал на Netflix и подошёл к концу, в нашем распоряжении целых три сезона, а сам Сорвиголова продолжит жить в будущих проектах Marvel.

Само собой, о формате и дате выхода загадочных постановок, где может вновь появиться Дьявол из Адской кухни, ничего не известно. Помимо вышеприведённых комментариев и лаконичного сообщения в официальном Twitter-аккаунте сериала никакой другой официальной информацией о будущем Сорвиголовы мы пока не располагаем.

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Сорвиголова
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