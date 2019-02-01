«Город на холме» — трейлер с датой выхода

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Криминальная драма Бена Аффлека и Мэтта Деймона «Город на холме» обзавелась полноценным трейлером и датой выхода. Первый сезон стартует на кабельном канале Showtime 16 июня.

События разворачиваются в Бостоне начала 90-х, наводнённом преступниками и покрывающими их чиновниками. В борьбу с повальной продажностью и расизмом вступает темнокожий окружной прокурор из Бруклина (Элдис Ходж). Он заключает рискованный союз с продажным, но уважаемым ветераном ФБР (Кевин Бэйкон), чтобы покончить с бандой налётчиков на инкассаторов. Их смелая инициатива может полностью изменить систему уголовного правосудия в Бостоне.

В сериале снимаются Джонатан Такер, Марк О’Брайен, Джилл Хеннесси, Лорен И. Бэнкс, Аманда Клэйтон, Кевин Чэпмен, Джер Ши и Кевин Данн.

Пилот срежиссировал Майкл Куэста («Родина») по сценарию Чака Маклина. Деймон и Аффлек выступают исполнительными продюсерами наряду с Бэйконом, Дженнифер Тодд («Джейсон Борн») и Джеймсом Мэнголдом («Логан: Росомаха»). Производство контролируют Pearl Street Films и IMG.