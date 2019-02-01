Showtime работает над сиквелом «Секса в другом городе»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Кабельный канал Showtime запустил в разработку сиквел многосерийной драмы «Секс в другом городе» (The L Word). Оригинал стартовал в 2004 году и продержался в эфире шесть сезонов.

Восьмисерийное продолжение истории о компании лесбиянок из Лос-Анджелеса расскажет, что успело произойти в жизни героинь за прошедшие годы. Дженнифер Билз, Кэтрин Мённиг и Лейша Хэйли планируют вернуться к своим ролям. О желании поучаствовать в проекте заявила ещё одна актриса из оригинального сериала Сара Шахи.

Марджа Льюис Райан выступает шоураннером проекта. Она также входит в команду исполнительных продюсеров наряду с Билз, Мённиг, Хэйли и создателем оригинала Айлин Чейкен.