 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
«Хрустальное небо вчерашнего дня» — читатели «КГ» выбирают постер для проката Хаяо Миядзаки работает над ещё одним новым фильмом... но это не точно Mortal Kombat 11 — детали, пять трейлеров, Ронда Раузи в роли Сони и многое другое Задайте вопрос режиссёру фильма «Мирай из будущего» Мамору Хосоде Дата выхода третьего сезона «Очень странных дел»
8
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Showtime работает над сиквелом «Секса в другом городе»

Кабельный канал Showtime запустил в разработку сиквел многосерийной драмы «Секс в другом городе» (The L Word). Оригинал стартовал в 2004 году и продержался в эфире шесть сезонов.

Восьмисерийное продолжение истории о компании лесбиянок из Лос-Анджелеса расскажет, что успело произойти в жизни героинь за прошедшие годы. Дженнифер Билз, Кэтрин Мённиг и Лейша Хэйли планируют вернуться к своим ролям. О желании поучаствовать в проекте заявила ещё одна актриса из оригинального сериала Сара Шахи.

Марджа Льюис Райан выступает шоураннером проекта. Она также входит в команду исполнительных продюсеров наряду с Билз, Мённиг, Хэйли и создателем оригинала Айлин Чейкен.

8 Обсудить
Темы
 
Секс в другом городе
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
«Секс в другом городе» заполучил сиквел
 
Кино Кастинг
 
Showtime работает над сиквелом «Секса в другом городе»

Тоже интересно

 
Кино Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 172: Звезда и ослик
 
Кино «Чудо-женщина» — русский трейлер
 
Кино Фанаты ошибались насчёт «Изгоя-один» и «Отряда самоубийц»
 
Кино «Перестрелка» — трейлер без цензуры
 
Кино Побитый жизнью Магнето на новом кадре из фильма «Люди Икс: Тёмный феникс»
 
Кино Теперь Чудо-женщина правит балом в фильме «Лига справедливости»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
Resident Evil 2 больше не лидирует в Steam, ремейк культового хоррора обошла игра из раннего доступаDeep Silver и 4A Games ответили на слова разработчика Metro: Exodus о возможных последствиях бойкота ПК-версии игрыKotaku о Titanfall 3Assassin's Creed: Dynasty засветилась на официальном сайте DenuvoНазвана самая популярная гоночная игра на PlayStation 4
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2019 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика