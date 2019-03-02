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«Острые козырьки» — свежий кадр из пятого сезона

Официальный твиттер телеканала BBC One дразнит поклонников «Острых козырьков» свежим кадром из пятого сезона, дата выхода которого пока не объявлена, но уже точно известно, что сериал вернётся на экраны в этом году. На фото стильная тётушка Полли образца 30-х.

События пятого сезона гангстерской семейной саги разворачиваются на фоне финансового кризиса 1929 года. Получивший место в парламенте Томас Шелби знакомится с харизматичным политиком, обладающим смелыми взглядами на будущее Британии. От исхода их взаимоотношений будет зависеть судьба не только семейства Шелби, но и всей нации.

В сериале снимаются Киллиан Мёрфи, Хелен Маккрори, Пол Андерсон, Финн Коул, Кейт Филлипс, Софи Рандл, Чарли Мёрфи, Наташа О’Кифф, Эйдан Гиллен, Джек Роуэн, Кингсли Бен-Адир и Аня Тейлор-Джой.

Шоураннером, сценаристом и исполнительным продюсером выступает Стивен Найт («Порок на экспорт», «Табу»). Режиссёром пятого сезона значится Энтони Бирн («Последнее королевство»). Производством контролируют Caryn Mandabach Productions и Tiger Aspect Productions.

Кадры из сериала «Острые козырьки»
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