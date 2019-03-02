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Ребекка Холл сыграет главную роль в фантастической драме «Байки из Петли»

Запущенный в производство прошлым летом восьмисерийный футуристический сериал «Байки из Петли» (Tales From the Loop) приступил к формированию актёрского состава. Проект от Amazon по одноимённой серии жанровых работ шведского художника Симона Сталенхага обзавёлся исполнительницей главной женской роли в лице Ребекки Холл («Престиж»).

Научно-фантастическая драма расскажет о жителях наполненного тайнами города, расположенного над «Петлёй» — сверхмашиной, построенной для исследования и разгадывания тайн вселенной. Холл сыграет талантливого учёного-физика Лоретту.

Сценарием занимается шоураннер проекта Натаниэль Халперн («Легион»), первый эпизод снимет Марк Романек («Не отпускай меня»). Оба состоят в команде исполнительных продюсеров наряду с продюсерами «Перерождения» Мэттом Ривзом, Адамом Кассаном и Рафи Кроном. В производстве участвуют Amazon Studios, Fox 21 Television Studios, 6th & Idaho и шведская Indio.

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Байки из Петли
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Ребекка Холл сыграет главную роль в фантастической драме «Байки из Петли»

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