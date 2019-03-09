Трейлер восьмого сезона «Игры престолов» собрал рекордное количество просмотров

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Случилось очевидное — на днях вышедший трейлер финального сезона «Игры престолов» побил рейтинги просмотров. В ожидании апрельской премьеры истосковавшиеся поклонники фэнтезийного эпика с жадностью набросились на свежее видео.

По информации кабельного канала HBO, первый полноценный ролик восьмого сезона с обилием свежих кадров, появившийся в сети во вторник, всего лишь за сутки собрал 81 млн просмотров. При подсчёте учитывались данные со всех цифровых платформ, включая YouTube, Facebook и Twitter. Для канала это рекордная цифра. Предыдущее достижение принадлежало — сюрприз! — трейлеру седьмого сезона «Игры престолов». Тогда за сутки ролик собрал 61 млн. просмотров. Впечатляющая разница в цифрах.

Напомним, первый эпизод грандиозного финала культовой фэнтезийной саги по романам Джорджа Р. Р. Мартина выходит на HBO 14 апреля.