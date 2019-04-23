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Видеоматериалы со съёмок второго эпизода восьмого сезона «Игры престолов»

Кабельный канал HBO продолжает традицию баловать поклонников видеороликами со съёмочной площадки заключительного сезона «Игры престолов». Официальный YouTube-канал сериала выкатил два ролика, посвящённых второму эпизоду «Рыцарь Семи Королевств» (A Knight of the Seven Kingdoms).

Вторая серия не отстаёт от первой по обилию долгожданных встреч. Актёры и создатели с удовольствием о них рассказывают. Гнетущая атмосфера неотвратимо наступающей на Винтерфелл гибели придаёт воссоединению героев прямо таки болезненную трогательность, а юмор воспринимается особенно остро.

Одним из ключевых персонажей первого ролика по достоинству являются замок и окрестности. В восьмом сезоне персонажи много времени проводят в стенах Винтерфелла, и было бы упущением не рассказать, как мощно эволюционировала локация со времён первого сезона.

Обстоятельный 20-минутный ролик:

И более лаконичное 7-минутное видео «Внутри эпизода», раскрывающее сюжетные перипетии второй серии:

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Видео Игра престолов
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