Фантастический триллер «Сквозь снег» переехал на канал TBS

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

У многосерийного долгостроя «Сквозь снег» всё никак не ладилось с кабельным каналом TNT, и наконец дело дошло до окончательного разрыва — футуристический триллер переехал на кабельный канал TBS, помимо пристанища получив ещё и продление на второй сезон. Премьеру сериала обещают следующей весной.

События экранизации французской графической новеллы Le Transperceneige разворачиваются в постапокалиптическом будущем. На Земле наступил новый ледниковый период. Несколько сотен выживших мчатся по кругосветной железной дороге в гигантском поезде-экспрессе, где пассажиры разделены на касты. Прозябающая в невыносимых условиях хвостовых вагонов беднота готовится к войне с богачами из VIP-вагонов за лучшее будущее.

В сериале снимаются Давид Диггс, Дженнифер Коннелли, Мики Самнер, Сьюзен Парк, Бенджамин Хей, Саша Фролова, Кэти Макгинесс, Элисон Райт, Сэм Отто, Роберто Урбина, Шейла Ванд и Лена Холл.

Шоураннером выступает Грэм Мэнсон («Тёмное дитя»). Пилот снял Скотт Дерриксон («Доктор Стрэндж»). Исполнительными продюсерами числятся Марти Адельштейн и Бекки Клементс. За производство отвечают Tomorrow Studios и Studio T.