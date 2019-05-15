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E3 2019 — перечень и расписание конференций Десятый эпизод «Звёздных войн» возглавили шоураннеры «Игры престолов» Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс TBS попрощался с «Энджи Трайбекой» «Движение вверх» скоро доберётся до китайского кинопроката «Реальные упыри» получили второй сезон от канала FX
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Кадры из 6-го эпизода 8-го сезона «Игры престолов»

Промо-материалы к финальному эпизоду «Игры престолов» по понятным причинам выдают самый необходимый минимум информации, оставляя зрителей гадать над возможным завершением саги или просто перечитать все имеющиеся в интернете спойлеры. Как это ни печально, до сих пор второй вариант интересующихся почти не подводил.

Кабельный канал HBO ограничился всего двумя снимками, и оба по сути копируют кадры из столь же скупого трейлера к заключительному эпизоду фэнтезийного эпика. 6-ю серию 8-го сезона шоураннеры Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс срежиссировали сами по собственному сценарию.

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Кадры из сериала «Игра престолов»
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