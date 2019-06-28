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«Аванпост» — тизер второго сезона безбюджетного фэнтези

Фэнтезийный трэшачок «Аванпост» обзавёлся тизером второго сезона, сообщающим, что тайные и явные поклонники сериала смогут вновь окунуться в волшебное царство фольги и картона 11 июля.

Приключенческое фэнтези телеканала The CW повествует о девушке по имени Талон — единственной выжившей представительнице расы чёрной крови. Поиски убийц её семьи приводят героиню в сторожевую крепость на границе цивилизованного мира. Талон обнаруживает, что обладает мистической силой, которую ей предстоит освоить, чтобы спастись самой и защитить мир.

В сериале снимаются Джессика Грин, Джейк Стормоен, Эндрю Ховард, Ананд Десаи-Барочиа, Робин Малкольм, Кристиан Нэрн и другие. За сценарий отвечают Джейсон Фоллер и Кайнен Гриффин. Исполнительными продюсерами выступают Дин Девлин и Джонатан Гласснер. Производство контролируют Electric Entertainment и Arrowstorm Entertainment.

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