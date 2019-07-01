Анимационный приквел «Гремлинов» официально в разработке

Февральская информация от издания Variety подтвердилась — культовый франчайз «Гремлины» таки обзаведётся многосерийным дополнением. Warner Bros. Animation и Amblin Television работают над 10-серийным анимационным приквелом «Гремлины: Тайны могвая». Мультсериал предназначен для потокового сервиса WarnerMedia, который должен официально заработать к концу этого года.

Мультсериал, события которого разворачиваются в 20-х годах прошлого века в Шанхае, расскажет о юности мистера Винга — пожилого продавца из китайского магазинчика, у него отец главного героя в первом фильме приобрёл могвая. Сэм Винг и его маленький пушистый приятель Гизмо вместе с уличной воровкой Эль отправятся в опасное путешествие, чтобы вернуть могвая его семье и отыскать легендарное сокровище. На пути им повстречается множество невероятных существ и духов из китайского фольклора — дружественных и не очень. Но главные враги героев — жадный до власти промышленник и его растущая армия злобных гремлинов.

Сценарием занимается Це Чун («Готэм», «Однажды в сказке»); он также числится исполнительным продюсером проекта наряду с Сэмом Реджистером («Бэтмен: Убийственная шутка») и Бренданом Хэем («Робоцып»).