 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Новости аниме — лучшее за неделю «Восставший из ада» расширит свою вселенную с помощью сериала Режиссёр «Призрака в доспехах» Мамору Ощии снимет комедию о девушках-вампирах Black Mesa — начало мира Xen, кульминации долгостроя-ремейка Half-Life, можно посмотреть и опробовать Завершились съёмки первого сезона «Хранителей» Дэймона Линделофа
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Анимационный приквел «Гремлинов» официально в разработке

Февральская информация от издания Variety подтвердилась — культовый франчайз «Гремлины» таки обзаведётся многосерийным дополнением. Warner Bros. Animation и Amblin Television работают над 10-серийным анимационным приквелом «Гремлины: Тайны могвая». Мультсериал предназначен для потокового сервиса WarnerMedia, который должен официально заработать к концу этого года.

Мультсериал, события которого разворачиваются в 20-х годах прошлого века в Шанхае, расскажет о юности мистера Винга — пожилого продавца из китайского магазинчика, у него отец главного героя в первом фильме приобрёл могвая. Сэм Винг и его маленький пушистый приятель Гизмо вместе с уличной воровкой Эль отправятся в опасное путешествие, чтобы вернуть могвая его семье и отыскать легендарное сокровище. На пути им повстречается множество невероятных существ и духов из китайского фольклора — дружественных и не очень. Но главные враги героев — жадный до власти промышленник и его растущая армия злобных гремлинов.

Сценарием занимается Це Чун («Готэм», «Однажды в сказке»); он также числится исполнительным продюсером проекта наряду с Сэмом Реджистером («Бэтмен: Убийственная шутка») и Бренданом Хэем («Робоцып»).

+ Обсудить
Темы
 
Гремлины: Тайны могвая
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Анимационный приквел «Гремлинов» официально в разработке

Тоже интересно

 
Эмилии Кларк до сих пор приходится страдать за свои обнажённые сцены в «Игре престолов»
 
Кино «Пятьдесят оттенков свободы» — трейлер
 
«Игра престолов» — трейлер восьмого сезона
 
Кино «Невеста» — финальный трейлер
 
Кино «Война планеты обезьян» — трейлер
 
Кино Джеймс Кэмерон сомневается в нужности фильма «Чужой: Завет»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2019 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru