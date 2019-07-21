«Звёздный путь: Дискавери» — первые кадры из третьего сезона

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Во время Comic Con стриминговый сервис CBS All Access обнародовал первые офоциальные кадры из третьего сезона «Звёздного пути: Дискавери». На снимках главная героиня Майкл (Соникуа Мартин-Грин) общается с новым персонажем — «бесшабашным и харизматичным» Кливлендом «Буком» Букером в исполнении Дэвида Аджалы («Летящие сквозь ночь»).

Продолжение фантастического экшена поведает о житье-бытье экипажа космолёта «Дискавери» после случившегося в финале предыдущей телеглавы. Временной прыжок забросил команду на тысячу лет вперёд, в далёкое будущее.

В сериале снимаются Даг Джонс, Энтони Рэпп, Мишель Йео, Шазад Латиф, Мэри Вайсман, Мэри Чиффо, Джеймс Фрейн и другие. У третьего сезона два шоураннера — Смотрящий за телевселенной Алекс Куртцман и Мишель Парадайз («Первородные»). Производством занимаются CBS Television Studios, Secret Hideout, Living Dead Guy Productions и Roddenberry Entertainment. Съёмки продолжения в самом разгаре, а возвращение сериала на экраны ожидается в следующем году.