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Первоисточник: comicbook.com Прямая ссылка на новость:
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«Звёздный путь: Дискавери» — первые кадры из третьего сезона

Во время Comic Con стриминговый сервис CBS All Access обнародовал первые офоциальные кадры из третьего сезона «Звёздного пути: Дискавери». На снимках главная героиня Майкл (Соникуа Мартин-Грин) общается с новым персонажем — «бесшабашным и харизматичным» Кливлендом «Буком» Букером в исполнении Дэвида Аджалы («Летящие сквозь ночь»).

Продолжение фантастического экшена поведает о житье-бытье экипажа космолёта «Дискавери» после случившегося в финале предыдущей телеглавы. Временной прыжок забросил команду на тысячу лет вперёд, в далёкое будущее.

В сериале снимаются Даг Джонс, Энтони Рэпп, Мишель Йео, Шазад Латиф, Мэри Вайсман, Мэри Чиффо, Джеймс Фрейн и другие. У третьего сезона два шоураннера — Смотрящий за телевселенной Алекс Куртцман и Мишель Парадайз («Первородные»). Производством занимаются CBS Television Studios, Secret Hideout, Living Dead Guy Productions и Roddenberry Entertainment. Съёмки продолжения в самом разгаре, а возвращение сериала на экраны ожидается в следующем году.

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Кадры из сериала «Звёздный путь: Дискавери»
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Игры
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Аниме
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Подкасты
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