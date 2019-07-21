«Сквозь снег» — трейлер студёного футуристического триллера

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Кабельный канал TBS обнародовал первый трейлер сериала «Сквозь снег». Многосерийный футуристический триллер на основе французского графического романа Le Transperceneige выйдет на телеэкраны следующей весной.

События разворачиваются в мрачном будущем, где Земля вот уже семь лет живёт в условиях нового ледникового периода. Несколько тысяч выживших живут в гигантском поезде-экспрессе, мчащемся по кругосветной железной дороге. Пассажиры поезда разделены на касты. Страдающие в невыносимых условиях хвостовых вагонов бедняки готовятся повоевать за улучшение жизни с жирующей элитой из VIP-вагонов.

В сериале снимаются Давид Диггс, Дженнифер Коннелли, Мики Самнер, Сьюзен Парк, Бенджамин Хей, Саша Фролова, Кэти Макгинесс, Элисон Райт, Сэм Отто, Роберто Урбина, Шейла Ванд и Лена Холл. Шоураннер — Грэм Мэнсон («Тёмное дитя»). Первую серию снял Скотт Дерриксон («Доктор Стрэндж»). Производство курируют Tomorrow Studios и Studio T.