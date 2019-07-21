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«Сквозь снег» — трейлер студёного футуристического триллера

Кабельный канал TBS обнародовал первый трейлер сериала «Сквозь снег». Многосерийный футуристический триллер на основе французского графического романа Le Transperceneige выйдет на телеэкраны следующей весной.

События разворачиваются в мрачном будущем, где Земля вот уже семь лет живёт в условиях нового ледникового периода. Несколько тысяч выживших живут в гигантском поезде-экспрессе, мчащемся по кругосветной железной дороге. Пассажиры поезда разделены на касты. Страдающие в невыносимых условиях хвостовых вагонов бедняки готовятся повоевать за улучшение жизни с жирующей элитой из VIP-вагонов.

В сериале снимаются Давид Диггс, Дженнифер Коннелли, Мики Самнер, Сьюзен Парк, Бенджамин Хей, Саша Фролова, Кэти Макгинесс, Элисон Райт, Сэм Отто, Роберто Урбина, Шейла Ванд и Лена Холл. Шоураннер — Грэм Мэнсон («Тёмное дитя»). Первую серию снял Скотт Дерриксон («Доктор Стрэндж»). Производство курируют Tomorrow Studios и Studio T.

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