«Хранители» — свежий трейлер фантастического триллера Дэймона Линделофа

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Кабельный канал HBO опубликовал ещё один трейлер «Хранителей» Дэймона Линделофа, стартующих 20 октября. На этот раз ролик заглянул под маску детектива Зеркало и уделил чуть больше внимания террористической организации, называющей себя «Седьмой кавалерией».

Авторский сиквел культового комикса Алана Мура, события которого разворачиваются в современной альтернативной реальности, учитывает всё произошедшее в первоисточнике и на нём строит своё оригинальное повествование. Одной из важных тем, поднимаемых в сериале, станут настроения общества в отношении воюющих с преступностью героев, которые прячутся под масками.

В сериале снимаются Джереми Айронс, Дон Джонсон, Реджина Кинг, Тим Блейк Нельсон, Луис Госсетт-младший, Джеймс Волк, Аделаида Клеменс, Эндрю Ховард, Том Мисон, Фрэнсис Фишер и Джейкоб Минг-Трент.