«Хранители» — свежий трейлер фантастического триллера Дэймона Линделофа

Кабельный канал HBO опубликовал ещё один трейлер «Хранителей» Дэймона Линделофа, стартующих 20 октября. На этот раз ролик заглянул под маску детектива Зеркало и уделил чуть больше внимания террористической организации, называющей себя «Седьмой кавалерией».
Авторский сиквел культового комикса Алана Мура, события которого разворачиваются в современной альтернативной реальности, учитывает всё произошедшее в первоисточнике и на нём строит своё оригинальное повествование. Одной из важных тем, поднимаемых в сериале, станут настроения общества в отношении воюющих с преступностью героев, которые прячутся под масками.
В сериале снимаются Джереми Айронс, Дон Джонсон, Реджина Кинг, Тим Блейк Нельсон, Луис Госсетт-младший, Джеймс Волк, Аделаида Клеменс, Эндрю Ховард, Том Мисон, Фрэнсис Фишер и Джейкоб Минг-Трент.
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