Новости блогов — с 5 сентября по 15 сентября

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Первоисточник: kg-portal.ru Прямая ссылка на новость:
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Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
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Сегодня

20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)

Выйдут в сентябре

17 Вт21:45ЕВА (трансляция)
18 СрНоль кадров в секунду (аудио)
18 СрЛазер-шоу «Три дебила» (аудио)
 
19 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon
20 ПтЕВА (аудио)
20 ПтЛазер-шоу «Три дебила» (видео)
21 СбТелеовощи (аудио)
22 ВсТелеовощи (видео)
22 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)

Новые выпуски подкастов

 
6Телеовощи – 301: Самый хитрожопый утёнок
 
6Лазер-шоу «Три дебила» – 370: Стерильное «Оно 2» и комиксы для дебилов
 
13Ноль кадров в секунду – 281: Посыл
 
12Телеовощи – 300: Настоящий подкаст о сериалах
 
9ЕВА – 337: Няши не умеют предохраняться
 
6Ноль кадров в секунду – 280: Широко приподзакрытыми глазами
 
47Лазер-шоу «Три дебила» – 369: GamerGate, K-Pop концерт и отечественный Netflix
 
11ЕВА – 336: Промаринованные
 
10Телеовощи – 299: Выпуск 299: Куст всему виной
 
14Лазер-шоу «Три дебила» – 368: Человек-паук покидает MCU, «Матрица 4» и «Метро 2033»
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