Новости блогов — с 5 сентября по 15 сентября

Михаил Судаков смазано реагирует на Momoland — Pinky Love. Они ему постоянно что-то напоминают, да ещё и пищат периодически!

Михаил Судаков рассказывает, как у КГ новость своровали. Окружённый ватниками вор уже покинул то место, куда утащил новость. Пусть теперь ворюгу окружают только любвеобильные геи!

Михаил Судаков делает Whoosh на электросамокате. Побежавшие искать видео на тематических сайтах, остановитесь! Миша всего-то прокатился на арендованном самокате по Питеру, о чём и поведал.

Михаил Судаков рассуждает о походе на концерт группы CLC и не только. Обстоятельная и последовательная критика, а также личные впечатления! А ещё вечно молодой — урвал автографы, завидуйте!

Михаил Судаков одобрительно реагирует на CLC — Devil. Оккультизм для дошколят и прочие ужастики начальной школы. Песня же неплохая.

Николай Шутов показывает пересказ первого сезона «ДжоДжо». Феерия пафосного кровавого глумления. Очень смешно.

Антон Кашарнов внимательно следит за Мединским. Наш, несомненно, величайший министр опять торжественно сел в лужу, хроника отбеливания прямо в луже прилагается.

Лариса Мосенко с радостью сообщает, что в ноябре будет релиз Good Omens на носителях. Обещают множество бонусов.