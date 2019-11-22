«Старгёрл» отправляется на The CW и в «Кризис на Бесконечных Землях»

Бесконечные земли The CW продолжают как магнитом притягивать всех членов телевселенной DC — не избежала этой участи и «Старгёрл», выход которой намечен на второй квартал 2020 года. Все 13 эпизодов супергеройского экшена будут показаны на телеканале на следующий день после премьеры на стриминговом сервисе DC Universe.

Сериал расскажет о скромной школьнице Кортни Уитмор (Брэк Бэссинджер), случайно обнаружившей в шкафу отчима супергеройский костюм. Примерив его чисто из любопытства, девушка быстро входит во вкус, становится Старгёрл и создаёт собственную команду борцов со злом.

Роли также исполняют Эми Смарт, Джоэл Макхэйл, Джанкарло Эспозито, Люк Уилсон, Ивет Монреаль, Анжелика Вашингтон, Луис Ферриньо-младший, Брайан Стапф, Генри Джексон Томас, Джой Османски, Нил Хопкинс и Нельсон Ли. За сценарий отвечает создавший персонажа Джефф Джонс («Титаны»), который также выступает исполнительным продюсером проекта вместе с Грегом Берланти и Сарой Шехтер.

Есть серьёзный шанс, что саму Старгёрл зрители увидят совсем скоро — уже 8 декабря в мегаэпичном шабаше Арроуверс «Кризис на Бесконечных Землях». Есть повод ждать это событие ещё сильнее (нет).