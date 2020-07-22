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Джон Кьюсак и Саша Лэйн на первых кадрах фантастического триллера «Утопия»

Давным-давно задуманная американская адаптация британского фантастического триллера «Утопия» сообщает, что она до сих пор на плаву. В доказательство портал Entertainment Weekly опубликовал первые официальные кадры из сериала Amazon, где среди прочих засветились Джон Кьюсак и Саша Лэйн. Премьера состоится этой осенью, но точной даты выхода пока нет.

Фантастический триллер повествует о приключениях фанатов культового комикса «Утопия», загоревшихся идеей раздобыть тайно написанное, но так и не опубликованное продолжение графического романа. Спустя какое-то время оказывается, что в погоне за рукописью главные герои вляпались в международный заговор и вынуждены примерить на себя роль спасителей человечества.

Помимо Кьюсака и Лэйн в сериале снимаются Рэйн Уилсон, Эшли Латроп, Десмин Боргес, Фаррах Маккензи, Кристофер Денэм, Дэн Бёрд и Кори Майкл Смит. Создателем, сценаристом и шоураннером сериала выступает Джиллиан Флинн («Исчезнувшая», «Острые предметы»); она же состоит в команде исполнительных продюсеров наравне с коллегами по оригинальной «Утопии» Карен Уилсон и Деннисом Келли.

Кадры из сериала «Утопия» Кадры из сериала «Утопия» Кадры из сериала «Утопия»
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