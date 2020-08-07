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Первоисточники: collider.comwww.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:
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Билли Бутчер, Хьюи и кое-кто из «Семёрки» выясняют отношения в свежих отрывках из второго сезона «Пацанов»

На улице поклонников безбашенного творения Эрика Крипке настоящий праздник — сеть заполонили свежие промо-материалы второго сезона «Пацанов»: увесистая пачка новых кадров и сразу два эксклюзивных отрывка из продолжения.

Дата возвращения антисупергеройской сатиры всё ближе — первые три эпизода появятся на потоковом сервисе Amazon 4 сентября. Зрители узнают, как живётся охотникам на распоясавшихся суперлюдей, после того как разозлённая «Семёрка» задалась целью выследить их и уничтожить.

Вернувшийся из «отпуска» Билли Бутчер и Хьюи ссорятся:

«Семёрка» инспектирует мёртвого кита. Кстати, её звали Люси:

И кадры:

Кадры из сериала «Пацаны» Кадры из сериала «Пацаны» Кадры из сериала «Пацаны» Кадры из сериала «Пацаны» Кадры из сериала «Пацаны» Кадры из сериала «Пацаны» Кадры из сериала «Пацаны» Кадры из сериала «Пацаны» Кадры из сериала «Пацаны» Кадры из сериала «Пацаны» Кадры из сериала «Пацаны» Кадры из сериала «Пацаны» Постеры сериала «Пацаны» Постеры сериала «Пацаны» Постеры сериала «Пацаны»
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