Билли Бутчер, Хьюи и кое-кто из «Семёрки» выясняют отношения в свежих отрывках из второго сезона «Пацанов»

На улице поклонников безбашенного творения Эрика Крипке настоящий праздник — сеть заполонили свежие промо-материалы второго сезона «Пацанов»: увесистая пачка новых кадров и сразу два эксклюзивных отрывка из продолжения.
Дата возвращения антисупергеройской сатиры всё ближе — первые три эпизода появятся на потоковом сервисе Amazon 4 сентября. Зрители узнают, как живётся охотникам на распоясавшихся суперлюдей, после того как разозлённая «Семёрка» задалась целью выследить их и уничтожить.
Вернувшийся из «отпуска» Билли Бутчер и Хьюи ссорятся:
«Семёрка» инспектирует мёртвого кита. Кстати, её звали Люси:
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И кадры: