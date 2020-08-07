Билли Бутчер, Хьюи и кое-кто из «Семёрки» выясняют отношения в свежих отрывках из второго сезона «Пацанов»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

На улице поклонников безбашенного творения Эрика Крипке настоящий праздник — сеть заполонили свежие промо-материалы второго сезона «Пацанов»: увесистая пачка новых кадров и сразу два эксклюзивных отрывка из продолжения.

Дата возвращения антисупергеройской сатиры всё ближе — первые три эпизода появятся на потоковом сервисе Amazon 4 сентября. Зрители узнают, как живётся охотникам на распоясавшихся суперлюдей, после того как разозлённая «Семёрка» задалась целью выследить их и уничтожить.

Вернувшийся из «отпуска» Билли Бутчер и Хьюи ссорятся:



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«Семёрка» инспектирует мёртвого кита. Кстати, её звали Люси:

И кадры: