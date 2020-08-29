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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Съёмки «зубастого» 10 сезона «Американской истории ужасов» стартуют в октябре

Создатель многосерийной хоррор-антологии «Американская история ужасов» наконец-то готов поделиться кое-какими свежими новостями о проекте — Райан Мёрфи сообщил в своём инстаграме, что 10 сезон телесборника, выходящего на кабельном канале FX, начнут снимать в октябре. Вдобавок шоураннер подбросил своим подписчикам новый намёк на сюжет нового сезона, запостив вот такое «зубастое» изображение.

Исходя из предыдущей информации — опубликованных в марте промо-ролика и постера — можно предположить, что новая история будет так или иначе связана с морской стихией, а добавленная к ней новая подсказка, вероятно, указывает на то, что персонажи столкнутся с агрессивно настроенными обитателями подводных глубин, например, русалками.

В 10 сезоне сериала снимаются Маколей Калкин, Эван Питерс, Сара Полсон, Лили Рэйб, Кэти Бейтс, Лесли Гроссман, Билли Лурд, Адина Портер, Анджелика Росс и Финн Уиттрок.

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Темы
 
Американская история ужасов
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Съёмки «зубастого» 10 сезона «Американской истории ужасов» стартуют в октябре

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