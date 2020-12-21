«CoComelon» — самый популярный сериал Netflix в 2020 году

Приложение Reelgood для поиска, отслеживания и просмотра контента на цифровых платформах с начала года пристально следило за активностью пользователей Netflix. С февраля стриминговый гигант исправно оглашает свою статистику просмотров, на основе которой приложение и отслеживало динамику зрительского интереса. Декабрь — самое время поделиться итогами с аудиторией. А они, надо сказать, оказались неожиданными, по крайней мере в том, что касается верхушки списка.

В течение года Netflix выпустил несколько сериалов — новичков и вернувшихся со свежим сезоном — которые привлекли особое внимание аудитории и удостоились похвал критиков, и тем не менее звание самого популярного многосерийного проекта отошло к сериалу, о котором большинство сериаломанов, возможно, и не слышало. Пальму первенства отхватил мультсериал для дошкольников под названием «CoComelon: Песни для детей» (CoComelon Nursery Rhymes & Kids Songs), продержавшись в десятке самых популярных проектов Netflix 104 дня.

Авторы приложения составили два списка на основе статистический информации с 27 февраля по 9 декабря 2020 года. Первый список составлен на основе двух важных критериев — факта попадания сериала в десятку самых просматриваемых с учётом места, которое занимал сериал. За первое место присуждалось 10 баллов, за второе — 9 баллов и так далее. И здесь фаворитом оказался тот самый CoComelon.

Во втором списке места распределены просто на основе подсчёта количества появлений того или иного сериала в первой десятке самых востребованных. В этом топе первое место застолбил за собой «Офис», но в целом обе десятки не сильно отличаются друг от друга.