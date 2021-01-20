Количество подписчиков Netflix перевалило за 200 млн

Стриминговый гигант Netflix подвёл итоги ушедшего года, и ему есть за что себя похвалить. Согласно свежим данным из отчёта за последний квартал 2020 года аудитория подписчиков цифровой платформы достигла 203,7 млн. За последние три месяца 2020-го на Netflix подписались 8,51 млн человек.

Для самого популярного на Западе потокового сервиса прошлый год оказался самым урожайным за всю историю, что неудивительно, учитывая карантинный период, за время которого многие цифровые платформы увеличили свою аудиторию. Всего за год количество подписчиков Netflix приросло на рекордные 36,6 млн. Прежнее достижение принадлежало 2018-му (28,6 млн).

Доходы стримингового гиганта за последнюю четверть 2020 года составили $ 6,64 млрд. И они ему определённо пригодятся учитывая, что видеосервис постарается и дальше держать высокую планку, собирая под своей крышей громкие имена в теле- и киноиндустрии. Только в этом году под эгидой Netflix анонсирован 71 полнометражный фильм, не говоря уже о несметном количестве сериалов.