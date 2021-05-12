Дональд Гловер: фильмы и сериалы стали скучными, потому что их создатели боятся культуры отмены

Талантливый многостаночник Дональд Гловер ворвался в тренды, запостив у себя в «Твиттере» несколько сообщений, вызвавших неминуемые споры и обсуждения. Ещё бы, ведь Гловер коснулся трендовой нынче культуры отмены. Или нет? В общем-то, эта неясность частично и послужила причиной, по которой интернет-общественность с особенным вниманием отнеслась к свежим твитам актёра и музыканта.

В «Твиттере» Гловер написал, мол, люди в последнее время частенько жалуются на то, как устали от скучных сериалов и фильмов. А оных нынче так много по очевидной в общем-то причине.

Мы получаем скучные фильмы и сериалы, лишившись в этой области даже провальных экспериментов, потому что люди бояться, что их отменят. Вот они и решили, что безопаснее экспериментировать исключительно с эстетической стороной. Ну и ещё потому что некоторые знают, что не так уж хороши в своём деле.

Пользователи соцсетей пытаются разобраться, дерзает ли Гловер наехать на святую культуру отмены или просто говорит об отдельных фильмах и сериалах, у которых всё до того не клеится с производством, что их в итоге отменяют. К консенсусу не пришли. Дискутируют, разбираются и анализируют твиты, пока так и не решив, стоит ли на всякий случай подвергнуть отмене самого Гловера, занятого съёмками долгожданного продолжения «Атланты».