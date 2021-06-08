Ведьмы выходят на охоту в трейлере второго сезона мистики «Родина: Форт Салем»

Телеканал Freeform опубликовал трейлер второго сезона мистического триллера «Родина: Форт Салем», который совсем не прочь величать себя военной драмой с поправкой на присутствие в оной боевых ведьм. Свежие серии продолжения начнут выходить 22 июня.

События мистического экшена разворачиваются в альтернативной современности. В XVII веке ведьмы США заключили договор с властями, согласившись служить стране в обмен на прекращение травли. Главные героини — три молодые ведьмы, едва обученные азам боевой магии и отправленные на передовую для борьбы с неизвестной сверхъестественной угрозой. В довесок к уже имеющимся тяготам главным героиням предстоит сразиться с древним орденом охотников на ведьм. Конечно, куда же без них?

В сериале снимаются Тэйлор Хиксон, Джессика Саттон, Амалия Хольм, Деметрия Маккинни, Эшли Николь Уильямс и Лайн Рени. Создателем, шоураннером и сценаристом выступает Элиот Лоуренс («Когти»). В исполнительных продюсерах числятся Уилл Феррелл, Адам Маккей и Кевин Мессик.