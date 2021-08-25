Звезда «Игры престолов» исполнит главную роль в ремейке «Интервью с вампиром»

Многосерийный ремейк «Интервью с вампиром» 1994 года нашёл своих исполнителей главных ролей. Так, роль Луи, в оригинале исполненная Брэдом Питтом, на сей раз досталась Джейкобу Андерсону («Игра престолов»), более известному как Чёрный Серый Червь — выбор, прямо скажем, оригинальный. Раньше же стало известно, что Лестата (в оригинале — Том Круз) сыграет не успевший отметиться в сколь-нибудь крупных проектах Сэм Рид.

Руководит экранизацией «Вампирских хроник» Энн Райс Ролин Джонс («Подпольная империя», «Перри Мейсон»), который значится создателем, шоураннером и исполнительным продюсером проекта. Срежиссирует два первых эпизода Алан Тейлор («Игра престолов», «Тор 2: Царство тьмы»).

Ожидается, что мистический триллер выйдет на кабельном AMC уже в следующем году и ляжет в основу целого вампирского франчайза.