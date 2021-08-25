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Первый взгляд на русскую злодейку с амнезией из третьего сезона «Рокового патруля»

Источник: DC Universe

В третьем сезоне сериала «Роковой патруль» пополнение, да ещё какое — как стало известно ещё весной, Мишель Гомес («Доктор Кто», «Стюардесса») сыграет Мадам Руж. И вот появились первые официальные кадры эффектной суперзлодейски с русскими корнями:

Кадры из сериала «Роковой патруль» Кадры из сериала «Роковой патруль»

Как рассказал шоураннер Джереми Карвер, подобно другим персонажам сериала, её нельзя будет однозначно отнести к «плохим» или «хорошим»:

Все они делали вещи, которых стыдятся, но это не обязательно делает их плохими людьми. Эта борьба: «Я хорошая или плохая?» на самом деле станет сердцем сюжетной арки Мишель в этом сезоне.

Когда она присоединяется к Роковому патрулю, то совершенно не помнит, кто она такая, и в чём её силы. Наблюдать за тем, как она заново открывает свои возможности должно быть очень весело.

В третьем сезоне вернутся Тимоти Далтон, Брендан Фрейзер, Дайан Герреро, Эйприл Боулби, Джоиван Уэйд и Мэтт Бомер.

Премьера новых эпизодов на HBO Max случится уже 23 сентября.

Теги
ГалереяРоковой патруль
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Источник фотографий: Depositphotos

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