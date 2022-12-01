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Андор

Andor

Рецензии ВсеяредакцииРеволюция проходимцев (Сергей Чацкий)Слишком крут, чтобы умереть (Катерина Воскресенская)Борись или умри (Катерина Воскресенская)Эпизодники1x04–051x06–071x08–101x11
Борись или умри

Дьявол, простите, Звезда Смерти в деталях — главная интрига первого сезона «Андора» была очевидна настолько, насколько прозрачен финал ещё не снятого второго сезона: Кассиан добирается до Кольца Кафрены, чтобы встретиться с информатором, который расскажет ему про оружие Империи, способное уничтожать целые планеты, и это начало «Изгоя-один», мы же в приквеле приквела, дамы и господа.

Тёмная лошадка вселенной «Звёздных войн» пошла революционным путём, отказавшись от сказки, — и сработало.

«Андор» — очень условный сольник, в проекте почти в равной степени уделяется время каждому персонажу. Такой концепт. Герои — это миф, любое Достижение даётся тяжело и долго безликой группой неравнодушных, на костях которых потом выстроит подвиги пара-тройка имён. К тому же, проект по своей сути параноидален, о раскрытии героев речи практически не идёт — их обозначают ровно настолько, чтобы избежать картонности.

В проекте добро неявно, зло безлико, нет героев или злодеев. Сплошная серая зона. От проекта Disney+ полутонов не ожидаешь, однако здесь невозможно не заметить, как улыбается Андор, когда Маарва одобряет ограбление имперского гарнизона, не зная, что это его рук дело, или как Мон Мотма, садясь в машину, расстёгивает воротник, освобождаясь от эмоционального удушья.

Экшена в сериале не так уж много. Чаще показывают не сражения как таковые, а подготовку к оным. Это могло быть чертовски скучно, но сценарий не позволил. Вокруг того, как Андор вытягивал из сокамерника информацию о количестве охранников на каждом уровне, построен целый эпизод — и какой это эпизод! «Тюремные» серии вообще самые сильные в сезоне. По-настоящему пугающие. Бо Уиллимон смог уравнять зрительский опыт с крайне специфическими обстоятельствами персонажей, сделав историю понятной каждому.

В противовес этой мрачности есть в «Андоре» очень милое создание — заикающийся дроид B2EMO. В отличие от так и не появившегося в первом сезоне K-2SO (в эпизоде с задержанием всё же псевдокамео), это не специалист по стратегическому планированию, а более семейный тип, может даже соврать для близких — на ложь требуется в два раза больше энергии. Всё как у людей.

Хотя Тони Гилрой и описывает его как старую собаку, B2 похож на ребёнка. Отчаянно тянется к взрослым, а ещё он всегда рядом, сделает для хозяина всё, поэтому наделить его искоркой самосознания было, пожалуй, жестоко — B2EMO логично воспринимают как робота, его чувства игнорируют, у него нет права голоса, во всяком случае, пока. Он вернётся во втором сезоне, да и K-2SO не появиться просто не может — мы же в приквеле приквела, дамы и господа.

Кто ж знал, что так получится. После объявления начала работы над проектом о Кассиане Андоре только самые преданные поклонники «Звёздных войн» не подумали: «Кого?», но даже они наверняка сомневались в целесообразности такого хода. А как же главная героиня Джин, часть прошлого которой нераскрыта, и Фелисити Джонс с контрактом на ещё один проект киновселенной? Этот брак заключён на небесах! Даже без неё были более очевидные кандидаты на сольник. Вселенная полна сюрпризов.

К своему старту «Андор» пришёл, окутанный флёром скептицизма. После премьеры первых трёх эпизодов поклонники сменили гнев на милость, даже не так — на снисходительное принятие, а потом сериал и вовсе разогнался, став лучшим проектом по вселенной «Звёздных войн» эпохи Disney. Как говорится, а какие истории успеха знаете вы? Тони Гилрой уверен, всё получилось только потому, что он ничего ни за кем не повторял.

«Андор» стал настоящим прорывом, и заниженные ожидания в его принятии сыграли свою роль лишь частично. Вероятно, одной из главных, если не главной мыслью проекта стало то, что импульс для перемен — это смерть. Буквально всё, что в сериале сделал Кассиан, что заставляло его двигаться вперёд, это убийство или потеря близкого человека. Чертовски большая цена за личный рост, смелость, способность не колебаться, выйти из оцепенения, начать принимать решения. Возможно, только смерть и развязывает руки, и эта мысль опустошает.

Но грустить некогда. Съёмки второго сезона уже начались, премьера ожидается через два года, а фандому остаётся разве что пересмотреть «Изгоя-один» и почувствовать, как с учётом контекста меняется восприятие фильма, вспомнить манифест Немика и совет, данный Андору в далёком прошлом: «Если открыть глаза — возможности повсюду».

   
   
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Катерина Воскресенская
1 декабря 2022
 
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Кино
Читательский рейтинг
61%
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