Есть у многих сериалов такая болячка — после работы над добротным пилотным эпизодом (или эпизодами, как в случае с «Андором») шоураннер объявляет своей команде всеобщий перекур. Хлебом и зрелищами, неожиданными поворотами и превьюшками публику покормили? Теперь можно словить рассос, снимая что-то размеренное, а как начнутся съёмки последних серий, тогда и оклемаемся, и разгонимся.



«Андору» дополнительный разгон не нужен. Тройной выстрел премьерными эпизодами задал приключениям повстанца-новичка нужный импульс. Знатно пошумев на Ферриксе, герой Диего Луны пустился во все тяжкие вместе со своим новым учителем. Точнее, без учителя. Старичок-то, ведущий двойную жизнь, высадил Андора на зелёной планете Алдани и свалил восвояси, пообещав молодчику щедрое вознаграждение. В этом живописном крае кучка партизан из леса несколько месяцев планирует совершить диверсию, которая подпортит местный имперский гарнизон и влетит оккупантам в копеечку. Плюс ко всему, грабёж тамошнего хранилища обеспечит подпольщикам достойный начальный капитал для разжигания революции космических масштабов.



Финансовую поддержку нашим идейным самоубийцам оказывает новый «папаня» Андора, он же Лютен Раэль в исполнении Стеллана Скарсгарда. Кстати, а куда подевался этот дед? Умотал на планету-мегаполис Корусант, где меняет пыльный плащ на роскошную мантию и торгует раритетными безделушками, разводя межгалактических олигархов на деньги. При нас Лютен трясёт кредиты со знакомой по оригинальной трилогии госпожи Мон Мотмы — в будущем одного из лидеров повстанческого альянса во время гражданской войны, а сейчас неподкупной сенаторши с обострённым чувством справедливости.



Сериал продолжает гнуть экспозиционную линию, припрятав Андора на заднем плане. Ещё не время для стрельбы (её отсутствие сейчас, судя по всему, нам с лихвой возместят в пятой-шестой сериях). Пускай с нами говорят не бластеры, а обитатели уже захваченной Империей галактики, где не видать ни единого штурмовика. Хотя пару раз в небе пролетит шальной TIE-Истребитель, но на этом визуальные параллели со старыми «Звёздными войнами» заканчиваются.



Нас окружают лишь педантичные госслужащие в идеально выглаженной офицерской форме и неприлично богатые политики, готовые закрывать глаза на системные репрессии в обмен на барыши и шикарные служебные хаты в центре Корусанта. В то же время голодранцы с теми самыми бластерами из трейлеров, похожими на ржавые калаши, травят байки у костра, обсуждают предстоящую операцию и дружно ненавидят Кассиана, потому что он крайне подозрительный никто, ворвавшийся в революционную тусовку всего за пару суток до большого бума, который готовили далеко не один день.



Всё меньше и меньше сериал Гилроя походит на «Звёздные войны». Всё меньше и меньше знакомых атрибутов мелькает в кадре. И если первые три эпизода мы сравнили с киберпанковым «Бегущим по лезвию» и шпионскими триллерами, то и тут обойдёмся без аналогий со «Звёздными войнами» (кроме очевидного сравнения с не по-диснеевски взрослым «Изгоем-один», от которого «Андор» и отпочковался). Повстанцы, к которым примкнул заглавный герой, и их рутина напоминают житуху бунтующих ирландских фермеров с ружьями из «Ветра, который качает вереск» Кена Лоуча. Мельком демонстрируется и быт обиженок на власть Императора из числа, что символично, власть имущих — высокопоставленной чинуши с Корусанта, силовика, которому Андор задал жару в прошлых сериях, и окружённой алчными толстосумами Мон Мотмы, не желающей, чтобы народ удобрял землю и проливал кровь ради благополучия «голубой кровушки» коррумпированных жмотов из Сената.



В очередной раз нам тычут в лицо денежным вопросом. «Андор» напоминает, что Сопротивление — результат не спонтанного братания угнетённых со всех уголков вселенной, а итог многолетней и рискованной организационной работы. И требует она не только отважных бойцов, но и солидных спонсоров. Желательно, максимально приближенных к имперским законотворцам.



Много болтовни в этом рекапе, много болтовни в новых сериях. Однако болтовня — не порок. Чтобы зритель получил хороший экшен, продюсерам нужно обойти множество инстанций, дабы наскрести достойный бюджет. Героям «Андора» тоже необходимо пойти на внеочередной раунд переговоров прежде, чем задорно воевать зрителям на потеху в последующих эпизодах. Сергей Чацкий 12 октября 2022



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