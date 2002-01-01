 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Критики в восторге от нового «Восставшего из ада» «В 40 всё будет кончено» — Наоми Уоттс «предсказали» конец карьеры, когда она перестанет быть сексуальной Дженнифер Лоуренс нашла начинающего актёра для своей пошлой комедии Сочная и сексуально раскованная злодейка Титания на свежих промо «Женщины-Халка»
← Все эпизодники О сериалеВидео / 6Кадры / 12Постеры / 9Разное / 3Фанарт

Андор первый взгляд

Andor

Рецензии ВсеяредакцииРеволюция проходимцев (Сергей Чацкий)Первый взгляд Сергея Чацкого
Есть у многих сериалов такая болячка — после работы над добротным пилотным эпизодом (или эпизодами, как в случае с «Андором») шоураннер объявляет своей команде всеобщий перекур. Хлебом и зрелищами, неожиданными поворотами и превьюшками публику покормили? Теперь можно словить рассос, снимая что-то размеренное, а как начнутся съёмки последних серий, тогда и оклемаемся, и разгонимся.

«Андору» дополнительный разгон не нужен. Тройной выстрел премьерными эпизодами задал приключениям повстанца-новичка нужный импульс. Знатно пошумев на Ферриксе, герой Диего Луны пустился во все тяжкие вместе со своим новым учителем. Точнее, без учителя. Старичок-то, ведущий двойную жизнь, высадил Андора на зелёной планете Алдани и свалил восвояси, пообещав молодчику щедрое вознаграждение. В этом живописном крае кучка партизан из леса несколько месяцев планирует совершить диверсию, которая подпортит местный имперский гарнизон и влетит оккупантам в копеечку. Плюс ко всему, грабёж тамошнего хранилища обеспечит подпольщикам достойный начальный капитал для разжигания революции космических масштабов.

Финансовую поддержку нашим идейным самоубийцам оказывает новый «папаня» Андора, он же Лютен Раэль в исполнении Стеллана Скарсгарда. Кстати, а куда подевался этот дед? Умотал на планету-мегаполис Корусант, где меняет пыльный плащ на роскошную мантию и торгует раритетными безделушками, разводя межгалактических олигархов на деньги. При нас Лютен трясёт кредиты со знакомой по оригинальной трилогии госпожи Мон Мотмы — в будущем одного из лидеров повстанческого альянса во время гражданской войны, а сейчас неподкупной сенаторши с обострённым чувством справедливости.

Сериал продолжает гнуть экспозиционную линию, припрятав Андора на заднем плане. Ещё не время для стрельбы (её отсутствие сейчас, судя по всему, нам с лихвой возместят в пятой-шестой сериях). Пускай с нами говорят не бластеры, а обитатели уже захваченной Империей галактики, где не видать ни единого штурмовика. Хотя пару раз в небе пролетит шальной TIE-Истребитель, но на этом визуальные параллели со старыми «Звёздными войнами» заканчиваются.

Нас окружают лишь педантичные госслужащие в идеально выглаженной офицерской форме и неприлично богатые политики, готовые закрывать глаза на системные репрессии в обмен на барыши и шикарные служебные хаты в центре Корусанта. В то же время голодранцы с теми самыми бластерами из трейлеров, похожими на ржавые калаши, травят байки у костра, обсуждают предстоящую операцию и дружно ненавидят Кассиана, потому что он крайне подозрительный никто, ворвавшийся в революционную тусовку всего за пару суток до большого бума, который готовили далеко не один день.

Всё меньше и меньше сериал Гилроя походит на «Звёздные войны». Всё меньше и меньше знакомых атрибутов мелькает в кадре. И если первые три эпизода мы сравнили с киберпанковым «Бегущим по лезвию» и шпионскими триллерами, то и тут обойдёмся без аналогий со «Звёздными войнами» (кроме очевидного сравнения с не по-диснеевски взрослым «Изгоем-один», от которого «Андор» и отпочковался). Повстанцы, к которым примкнул заглавный герой, и их рутина напоминают житуху бунтующих ирландских фермеров с ружьями из «Ветра, который качает вереск» Кена Лоуча. Мельком демонстрируется и быт обиженок на власть Императора из числа, что символично, власть имущих — высокопоставленной чинуши с Корусанта, силовика, которому Андор задал жару в прошлых сериях, и окружённой алчными толстосумами Мон Мотмы, не желающей, чтобы народ удобрял землю и проливал кровь ради благополучия «голубой кровушки» коррумпированных жмотов из Сената.

В очередной раз нам тычут в лицо денежным вопросом. «Андор» напоминает, что Сопротивление — результат не спонтанного братания угнетённых со всех уголков вселенной, а итог многолетней и рискованной организационной работы. И требует она не только отважных бойцов, но и солидных спонсоров. Желательно, максимально приближенных к имперским законотворцам.

Много болтовни в этом рекапе, много болтовни в новых сериях. Однако болтовня — не порок. Чтобы зритель получил хороший экшен, продюсерам нужно обойти множество инстанций, дабы наскрести достойный бюджет. Героям «Андора» тоже необходимо пойти на внеочередной раунд переговоров прежде, чем задорно воевать зрителям на потеху в последующих эпизодах.
Сергей Чацкий
12 октября 2022

   


Читательский рейтинг эпизода

Ваша оценка:
Читательский рейтинг: 90%
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Кино Диего Луна рассказал об альтернативной концовке «Изгоя-один»
 
Рецензия и отзывы на сериал «Андор»
 
Адриа Архона и компания на постерах сериала «Андор»

Тоже интересно

 
Кино Мощь и экшен! Роберт Паттинсон и Зои Кравиц зажигают в свежем трейлере «Бэтмена» Мэтта Ривза
 
Кино Джон Дэвид Вашингтон готов продолжить историю Протагониста в сиквеле «Довода»
 
Игры Один из авторов Diablo II критикует ремастер за цензуру и предлагает бойкотировать Activision Blizzard
 
Кино Новый агент 007 запрещает всему миру радоваться, если Джеймса Бонда сыграет чернокожий актёр
 
Кино Премьеры сиквелов «Аватара» и новых «Звёздных войн» переносятся на год
 
Шокирующее камео второго сезона «Мандалорца» держалось в тайне больше года
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
3ЕВА
 
 
2Лазер-шоу «Три дебила» – 536: «Блондинка», «Мобилизация Борна» и анонс «Дэдпула 3»
 
 
1Телеовощи – 465: Какой-то неправильный Сорвиголова
 
7Ноль кадров в секунду – 442: Волк и одна штанина
 
3ЕВА – 497: Юная гандамщица Утена
 
 
1Телеовощи – 464: Пережившие школу
 
3Лазер-шоу «Три дебила» – 535: «Быстрее пули», «Легенды Мортал Комбат: Снежная слепота»
 
0Ноль кадров в секунду – 441: Что ж ты Шрайер сдал назад
 
 
4ЕВА – 496: У вас сюжетка
 
3Телеовощи – 463: Позиция «Обратный Гай Ричи»
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

© 2002–2022 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru